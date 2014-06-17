Адвокат "Топаза" получил в военкомате направление на медкомиссию

Адвокат задержанного активиста антимайдана Игната Кромского (известного по прозвищу «Топаз») Александр Шадрин побывал в военкомате, где оставил свои контактные данные и получил направление на медкомиссию. По словам юриста, в военкомате точно не сказали, мобилизуют его или нет, но служить он готов.

Об этом пишет "Сегодня".

По словам Шадрина, ему не все равно, где служить и какие обязанности выполнять.

«Не хотелось бы попасть, к примеру, в батальон «Азов», где служит Александр Белецкий, который находился под стражей за совершение тяжких преступлений», - говорит защитник Кромского.

Как рассказал Шадрин, он - младший лейтенант юстиции в запасе, проходил военную кафедру в НЮУ им. Ярослава мудрого с 2007 по 2009 годы.

Напомним, 10 июня Александр Шадрин получил повестку в военкомат прямо в здании Апелляционного суда, где зачитывали резолюционную часть решения по апелляции Игната Кромского о смягчении меры пресечения. Сейчас активист находится под стражей в Полтавском СИЗО, следующее судебное заседание по его делу состоится 12 июля.