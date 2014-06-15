В Москве у посольства Украины избили гражданина России за пикет против политики Путина

Еще 5 гражданок России задержаны полицией за нахождения возле здания посольства после возложения цветов в память погибших украинских военнослужащих.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, сегодня после обеда к украинскому дипломатическому представительству прибыл гражданин России Александр Сергеев и развернул плакат с надписью «Братская Украина, прости нас за Путина. Прими наши соболезнования, прости за наш оболваненный народ». Под плакатом была подпись «Семья Сергеевых и настоящие граждане России».

В тоже время, проходящий мимо молодой человек с целью вырвать плакат толкнул протестующего в результате чего тот упал на асфальт и получил травму головы. Нападавший попробовал скрыться, но был задержан российской полицией, охраняющей внешний периметр посольства. Александр Сергеев и нападавший доставлены в Пресненское РОВД.

Кроме этого, 5 гражданок России были задержаны после того как возложили цветы к посольству в память о погибших украинских военных. Полицейский потребовал от них покинуть данное место, однако собравшиеся отказались, так как такие требования противоречат российскому законодательству. Однако они были задержаны и помещены в полицейский автобус, а после того как начали петь украинские песни автобус отъехал в неизвестном направлении.

Позже одна из участниц акции Ирина Колмакова сообщила УНИАН, что их доставили в Арбатский РОВД.

Как сообщал УНИАН, сегодня до обеда около 20 россиян одетых в вышиванки пришли к посольству Украины в Москве почтить память погибших украинских военных. Собравшиеся скандировали лозунги: «Слава Украине!», «Герои не умирают!», а также исполнили гимн Украины. Один из участников акции держал в руках плакат, окрашенный в цвета национального флага Украины, на котором было написано: «Пробачте нас».

Тогда российская милиция не препятствовала проведению траурной акции.

Напомним, 14 июня около 1.10 при заходе на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье «теракт».