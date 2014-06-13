Минобразования создаст общественный совет по рецензированию учебников

"Реформа сферы образования предусматривает 3 составляющие: законопроекты о высшем образовании, о среднем образовании и о науке и научной деятельности. В системе среднего образования еще много вопросов, которые требуют системного подхода. Планируется создание органа при министерстве, так называемого общественного совета, который будет рекомендовать и рецензировать учебники для школ", - сообщил министр образования и науки Сергей Квит.

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Он уточнил, что последние редакции многих учебников имеют немало ошибок различного характера.

Сергей Квит также сообщил, что в будущем будет отменено грифование книг для обучения именно Министерством образования и науки. "В будущем эти полномочия при университетах могут быть переданы ученым советам", - отметил он.