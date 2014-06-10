Кабмин ликвидировал Академию военно-морских сил им. Нахимова в Севастополе

Об этом говорится в постановлении Кабмина №163. "Ликвидировать Академию военно-морских сил им. П. Нахимова (город Севастополь) и Военно-морской колледж старшинского состава указанной Академии", - говорится в постановлении, передает "Украинская правда".

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Вместо ликвидированного ВУЗа правительство создало факультет военно-морских сил в Одесской национальной морской академии и отделение военной подготовки в Мореходном колледже технического флота при ней.

Кабмин постановил, что "адъюнкты, курсанты, студенты, в том числе, обучающиеся по программе подготовки офицеров запаса, военнослужащие военной службы по контракту рядового, сержантского и старшинского состава, обучающиеся на заочной форме обучения, Академии военно-морских сил им. П. Нахимова продолжат обучение в Одесской национальной морской академии".

Курсанты Военно-морского колледжа Академии им. П. Нахимова продолжат обучение в Мореходном колледже в Одессе.