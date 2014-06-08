На Херсонщине из-за крупного лесного пожара возбудили уголовное дело

По факту возникновения крупного лесного пожара в Херсонской области возбуждено уголовное дело.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД в Херсонской области, 6 июня около 15.00 между селами Карабаи и Нечаево Цюрупинского района проищошло возгорание леса. Сухая погода и сильный порывистый ветер способствовали быстрому распространению огня.

«Чтобы не допустить человеческих жертв и возгорания домов, немедленно по тревоге был поднят личный состав двух ближайших к опасной зоне райотделов милиции и аппарата Управления МВД области, которых направили для тушения пожара и обеспечения охраны общественного порядка. Сразу же была развернута работа оперативного штаба», - от метили в главке.

На место пожара прибыли дежурные бригады Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (20 единиц техники и 68 человек), лесной охраны областного лесного хозяйства (32 единицы техники и 60 человек личного состава), УМВД (12 единиц техники и 205 чел. личного состава), Минобороны (120 человек и 7 единиц техники), представители прокуратуры.

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Приложив все возможные усилия, пожар ликвидировали около 02.00 часов ночи. Опасность возгорания еще существует. Поэтому на месте остаются работники милиции и пожарно-спасательные подразделения УГСЧС, которые дежурят и обеспечивают охрану общественного порядка. Милиционеры разделены на несколько групп и вместе со спасателями пешком обходят территорию пепелища с целью выявления новых очагов задымления или возгорания.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 245 Уголовного кодекса Украины "Уничтожение или повреждение объектов растительного мира". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Предварительная версия возникновения пожара - неосторожное обращение с огнем.

По распоряжению руководителя облУМВД Михаила Фабрина создана специальная следственно-оперативная группа для полного и оперативного расследования обстоятельств возникновения пожара и установления причастных к этому лиц.