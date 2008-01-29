5 канал не увидел увольнений, но заметил манипуляции

5 канал опровергает сообщения о прекращении сотрудничества и увольнении некоторых журналистов.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы 5 канала в ответ на сообщение об отстранении от ведения программы "Время" Егора Соболева.

"Учитывая принятые на 2008 год стратегии и сетки вещания, в вечернем прайм-тайме "5 канала" предусмотрен новый программный продукт, на канале появятся новые лица, новые проекты", - сказано в нем.

"Также частью общего переформатирования является предложение ключевым лицам канала принять участие в создании новых телепрограмм, которые бы не противоречили концепции информационного канала", - сообщает пресс-служба.

На 5 канале также называют недостоверными сообщения, "которые в последнее время появились в информационном пространстве Украины о структурных и кадровых изменениях на "5 канале".

О том, как "5 канал" будет работать в новом сезоне, будет сообщено 4 февраля в плановом пресс-релизе "Новый сезон "Первого Информационного".

"Любые другие толкования кадровых перемещений внутри канала нами воспринимаются, как попытки манипуляции", - заявляют представители канала.

"Относительно возможных изменений в составе руководства "5 канала" до официального подписания трудового соглашения с потенциальным работником любая распространенная в интернете информация трактуется нами как слухи", - говорится в заявлении.

Как известно, Соболев подтвердил информацию о свом отстранении от ведения "Времени", заявив, что уже давно его обещал уволить Петр Порошенко.

Украинская правда