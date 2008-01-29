Журналист 5 канала рассказал о конфликте с Порошенко

Ведущий 5 канала Егор Соболев подтвердил « Телекритике », что программа «Час», автором и ведущим которой он был, закрыта, а он фактически отстранен от работы.

«Еще в 2007 году был целый ряд дискуссий относительно того, как освещаются события в программе «Час». Несколько раз высказывалось неудовлетворение относительно освещения отдельной позиции «Правыци» в блоке «НУ-НС», следующая горячая дискуссия разгорелась по поводу увольнения Игоря Слисаренко, о чем я сообщил в эфире. Потом, во время избирательной кампании, Петр Порошенко (как известно, Петр Порошенко является акционером 5 канала) не хотел, чтобы мы давали сообщения наблюдателей о подкупе избирателей блоком Литвина. Еще акционеры захотели, чтобы о событиях в Киеве рассказывала только программа «Київський час». Мы выступили против, поскольку в столице происходят события общегосударственного масштаба. Как мы могли не обратить внимание на разворовывание земли в Киеве?», - говорит Егор Соболев.

«После дискуссий с Петром Порошенко мы не всегда приходили к согласию, а после очередного разговора (о Леониде Черновецком), он мне сказал, что мне стоит искать новую работу. Поэтому в принципе я давно был готов к тому, что меня уволят. Но не ценой закрытия программы «Час», которая была самой рейтинговой программой 5 канала, независимо от того, кто ее вел! Это против всех законов бизнеса. Прибыли пропорционально зависят от доверия зрителей. А здесь заработала другая логика», - говорит Егор Соболев. Он убежден, что программа «Час» выходила в соответствии с журналистскими стандартами.

Егор Соболев сообщил, что теперь он «открыт к любым честным предложениям, потому что уверен, что есть еще каналы, которые работают честно».

Комментарий Петра Порошенко услышать пока не удалось, поскольку политик находится за пределами Киева.

Программа «Час» в обновленном «авторском» формате выходила на 5 канале с 21.00 до 21.45 с января 2007 года. Ее ведущими были Егор Соболев и Святослав Цеголко.