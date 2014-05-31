На Кировоградщине простились с двумя погибшими под Славянском летчиками

Как сообщает сайт "Моя Александрия", траурное мероприятие началось в 9.00 на плацу войсковой части № 2269. Проводить товарищей в последний путь собрался личный состав части и около полутысячи местных жителей.

Одному из погибших - полковнику Сергею Бульдовичу, был 41 год. Он занимал должность заместителя командира по летной подготовке. У него остались жена и сын - студент Кировоградской летной академии.

Другому - капитану Сергею Кравченко, старшему бортовому технику и инструктору - 39 лет. У него остались жена и двое сыновей, младший из которых родился в марте этого года. Кравченко похоронили в Александрии. Бульдович будет похоронен в Кировограде сегодня на Лелековском кладбище.

В Александрии объявлен трехдневный траур. Проводится сбор средств семьям погибших и на лечение раненого летчика Александра Макиенко.

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Напомним, 29 мая под Славянском Донецкой области террористы обстреляли вертолет Ми-8 войсковой части № 2269. Погибли 12 военных, среди которых два члена экипажа из Александрии - Сергей Бульдович и Сергей Кравченко. Третий член экипажа, александриец Макиенко, остался жив, однако находится в тяжелом состоянии в одном из харьковских госпиталей.

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