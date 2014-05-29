МОН рекомендует учителям на Донбассе аттестовать учеников по годовым оценкам

Министерство образования и науки Украины рекомендует общеобразовательным учебным заведениям в Донецкой и Луганской областях в случае угрожающих жизни и здоровья учащихся и педагогов событий провести Государственную итоговую аттестацию в форме выставления соответствующего аттестационного балла по результатам годового оценивания.

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Об этом говорится в письме Минобразования от 29 мая о проведении аттестации в Донецкой и Луганской областях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Также письмом предусмотрена возможность переноса проведения аттестации в безопасных районах города или области.