МОН рекомендует учителям на Донбассе аттестовать учеников по годовым оценкам
18:42, 29 мая 2014Общество
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Минобразования рекомендует учителям Донецкой и Луганской областей вместо ГНА аттестовать учащихся по результатам годового оценивания.
Аттестацию учащихся из Донбасса могут перенести в более безопасные районы / lovi-moment.com.ua
Министерство образования и науки Украины рекомендует общеобразовательным учебным заведениям в Донецкой и Луганской областях в случае угрожающих жизни и здоровья учащихся и педагогов событий провести Государственную итоговую аттестацию в форме выставления соответствующего аттестационного балла по результатам годового оценивания.
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Об этом говорится в письме Минобразования от 29 мая о проведении аттестации в Донецкой и Луганской областях, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
Также письмом предусмотрена возможность переноса проведения аттестации в безопасных районах города или области.
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