Уцелевшие жильцы взорванного дома в Николаеве: «Радуйся, что остались в живых»



Двор дома № 40 по улице Лазурной за последние дни стал эпицентром жизни всего города. Страшная новость в считанные минуты облетела Николаев и вышла в главные разделы информационных агентств: 12 мая около 13 часов в десятиэтажном доме прогремел мощный взрыв, который был слышен на несколько километров вокруг. Разрушенными оказались четыре верхних этажа здания, в ближних домах вылетели стекла, обломками разбиты несколько автомобилей.

На месте происшествия зрелище ужасающее: зияющий проем на самом верху, над 3-м и 4-м подъездами, засыпан поломанными, будто раскрошенными, панельными блоками. Из окон разрушенных квартир порывами ветра выносит кухонные занавески. На обрушенном балконе, на веревке, развевается яркое цветастое платье. В квартирах без стен видна мебель и домашняя утварь. То, что еще вчера было благоустроенным человеческим жильем, превратилось в руины, которые, возможно, еще скрывают человеческие жизни, а также тела тех, кто не выжил.

Двор заполнен десятками работников спецслужб, спасателями, милиционерами, медиками. Дороги перегораживают автомобили и спецтехника. Жильцы разрушенного дома перемешались с любопытствующими зеваками. Кажется, что высокопоставленных чиновников – от начальников коммунальной и социальной сфер до руководителей города и области – здесь больше, чем самих пострадавших. Наведывался даже один из кандидатов в президенты...

Подобное чрезвычайное происшествие Николаев переживал, разве что, в 90-е годы, когда на улице Молодогвардейской из-за утечки бытового газа, как карточный домик, «сложилась» половина пятиэтажного жилого дома.

«Остались, в чем были…»

То, что взрыв произошел днем, послужило смягчающим обстоятельством (иначе смертей могло бы быть больше): жильцы, в основном, были на работе, дети – в школах и детских садах.

Как рассказала УНИАН одна из жительниц дома, Кристина Рыманчук, они с мужем утром ушли на работу, 4-х летнего ребенка отвели в садик. А уже в обед ей позвонили и сообщили о происшествии...

Придя во двор, молодая женщина узнала еще и том, что в их квартире был пожар. Что осталось от имущества можно будет выяснить позже, дождавшись своей очереди подняться на спасательной люльке на 8-й этаж, в развалины, которые еще несколько дней назад были ее жильем. Запись на «поднятие» ведется тут же, в штабе спасательных работ, развернутом прямо во дворе.

В свои квартиры большинство жильцов могут добраться пока только таким способом. Несмотря на то, что пострадавшим предоставили временное проживание в гостинице, многие ночевали во дворе на скамейках или в развернутых здесь военных палатках, каждую минуту ожидая сведений о своих близких.

И, все-таки, Кристина рассказывает о произошедшем спокойно, с грустной улыбкой: «Слава Богу! Самое страшное миновало. Все мы живы».

Почти такие же слова от мужа, в первые минуты после тревожного известия, услышала Татьяна Сабий, тоже проживающая на 8-м этаже: «Радуйся, что остались в живых. Это самое главное…». Татьяна, вместе с 24-летним сыном Володей, была дома, муж (тоже Володя) – на работе. Примерно за полчаса до трагедии она заходила к соседке: о чем-то переговорили, даже пошутили и разошлись по квартирам. Позже Татьяна узнала, что соседка Тамара погибла под обломками…

По словам Татьяны Сабий, когда «грохнуло», она с сыном попыталась выйти из квартиры, но дверь заклинило. Квартира уцелела, лишь по стенам пошли трещины. Володя взломал дверь, вышли в коридор и … не увидели перед собой лестничного проема, спускаться было некуда. Спасатели снимали их с помощью выдвижной лестницы, и Таня, которая панически боится высоты, с ужасом вспоминает, как через силу заставила себя ступить на ступеньку над пропастью. «Ребята-спасатели – просто молодцы, они так мне помогали!», - говорит женщина.

Чудо спасения

37-летнюю Ирину Алфимову, единственную оставшуюся в живых в завалах дома, спасатели вытащили из-под нескольких слоев обрушенных плит. Уникальная спасательная операция продолжалась в течение 8-ми часов. Друг семьи Алфимовых, Дмитрий, который неотлучно находился во дворе с полудня понедельника, говорит, что Ирина подала голос около 9 часов вечера и кричала всю ночь. «МЧС-ники услышали ее случайно, когда разбирали плиты. Сначала звук был совсем слабый, - говорит Дмитрий. – Долго, до двух - трех часов ночи, не могли определить место, где она находится. Когда определили, в плите сделали отверстие, посветили фонариком, оказалось, она лежит далеко. Ира спрашивала: «Где я?». Никак не могла сориентироваться».

Всю ночь женщина кричала: «Помогите! Помогите!». Спасатели ловили каждое слово, обращались к ней, подбадривали. «Почти сутки Ира пролежала под завалами. Ночью слышимость была очень отчетливая. Мы чуть не плакали», - говорит Дмитрий.

Сейчас про Иру говорят, что она родилась в рубашке. Однако, на сегодняшний день, медики определяют ее состояние как «ближе к тяжелому». Виктор Видяпин, главный врач Николаевской областной больницы, где находится Ирина, рассказал УНИАН, что женщина получила сложнейшую комбинированную травму: контузия головного мозга от ударной волны, многочисленные переломы, ожоги, а еще переохлаждение организма. Из-за так называемого «синдрома длительного сдавливания» (Ирина в течение 20 часов находилась неподвижно под плитами, - УНИАН) почки не работают полноценно, поэтому Ирина проходит процедуру гемодиализа – внепочечное очищение крови. Она находится в сознании и общается с окружающими.

Тайна, раскрытая наполовину

Судьба распорядилась так, что именно спасенная Ирина Алфимова оказалась в эпицентре основной интриги вокруг происшествия. Еще 13 мая правоохранители заявили, что основной причиной взрыва может быть самоубийство одного из жильцов. Подозревали в этом ее мужа – Юрия Алфимова, который решил осуществить задуманное, открыв газ в своей квартире.

В эту версию никак не хотели верить знакомые и друзья Алфимовых: они знали Юру жизнерадостным и дружелюбным человеком и не видели причин для ухода его из жизни. Но 14 мая следователи сообщили, что Ирина Алфимова подтвердила предположение правоохранителей, четко рассказала последовательность событий, и о том, что знала о предсмертной записке, которую муж разослал по сети Скайп близким и друзьям.

Так, по словам Ирины, в понедельник, 12 мая, ей на работу позвонила знакомая и сообщила, что ей по Скайпу пришло письмо от Юрия, в котором он просил у всех прощения, обвинял в своей смерти бывшую жену и обращался к друзьям, чтобы они позаботились о двух детях – 16-ти летнем сыне и 8-ми летней дочери. Обеспокоенная звонком Ирина прибежала домой с дочерью и еще на площадке почувствовала сильный запах газа.

Женщина отправила ребенка вниз, на улицу, а сама бросилась в квартиру. Дверь была заперта, муж не откликался. Ирина спустилась на 8-й этаж и попросила соседку вызвать аварийную службу. Сама же вернулась к квартире, продолжая стучать в дверь. Юрий, каким-то образом, все же смог открыть ей дверь, и Ирина поспешила на кухню, где тут же закрыла все четыре открытые конфорки. Но, когда она повернула ручку газовой плиты, раздался взрыв…

Жизнь Ирине спасло то, что, рухнувшая перегородка между газовой плитой и стиральной машиной, образовала нишу, в которой оказалась женщина, а ее голова попала в духовку.

Чудовищные подробности этого происшествия подтверждают и другие свидетели. Впрочем, почему Юрий обвинял в своем поступке бывшую жену и почему вообще принял такое решение, понимая, что унесет с собой не только свою жизнь, по-прежнему остается тайной. Сын и дочь Алфимовых, на сегодняшний день, находятся у бабушки с дедушкой – родителей Юрия – и с ними все в порядке.

Мысли о будущем

В результате этого страшного события пострадали 213 жильцов. Из-под завалов спасены 73 человека. Спасатели сообщают о троих погибших и пятерых пострадавших, которые находятся в больницах. Среди раненных - 10-месячный ребенок, на коляску которого на улице упали обломки разрушенного дома.

В результате взрыва разрушены несущие конструкции 8, 9, 10-го, а также технического, этажей третьего и четвертого подъездов дома. По предварительным данным, полностью разрушены 18 квартир, еще 7 повреждено. Из бюджета Николаева на ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия уже выделено 300 тыс. грн.

Кроме того, на собрании жильцов дома губернатор Николаевской области Николай Романчук пообещал, что из государственного бюджета будут выделены деньги на постройку нового жилья для пострадавших. Глава облгосадминистрации заверил, что уже через девять дней после трагического события будет подготовлен проект и предварительные расчеты по стоимости строительства. Губернатор сообщил, что уже договорился с потенциальными застройщиками – местными строительными организациями.

Сейчас люди создали инициативную группу и обсуждают варианты нового жилья. Среди них предлагается: разобрать и построить новый дом на месте старого; выделить равноценные по квадратуре квартиры в жилом комплексе «Ривьера» на улице Лазурной; заселить людей в дом на пересечении улицы Космонавтов и проспекта Мира (он готов на 90%) или в дом на пересечении 1-ой Слободской и улицы Чкалова.

Большинство жильцов не хотят возвращаться в прежние квартиры, потому что боятся повторения трагедии и, в целом, пережитого. Все свои предложения они намерены передать премьер-министру Украины Арсению Яценюку, которого в ближайшие дни ожидают увидеть в Николаеве.

Между тем, многие высказывают опасения, что сегодняшняя активная поддержка со стороны властей может быстро пойти на убыль сразу же после выборов 25 мая. «Мало ли как бывает в нашей стране, - откровенно говорят люди, - то мэр поменяется, то еще кто-то во власти, и тогда совсем не к кому будет обратиться, им будет не до нас». В этой связи обнадеживает, хоть и слабо, лишь то, что вслед за президентскими вскоре ожидаются следующие выборы – парламентские. А это всегда заставляет властьимущих не забывать о людях.