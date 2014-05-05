За последний год отрицательное отношение украинцев к Путину возросло с 40 до 76%

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в апреле 2014 года.

Согласно результатам исследования «Ностальгия по СССР и отношение к отдельным личностям», треть - 33% опрошенных сожалеют о распаде в 1991 году Советского Союза, в то же время почти половина - 49% - нет.

Социологи отмечают, что с 2010 года количество тех, кто испытывает ностальгию по СССР, уменьшилась почти в 1,5 раза (с 46 до 33%). Соответственно, количество тех, кто не жалеет о распаде Советского Союза, возросло (с 36 до 49%). При этом, изменения настроений происходило постепенно, с ускорением темпов, которые пришлись на последний год: в 2010 жалели за СССР 46%, в 2013 - 41%, а уже в 2014 - 33%.Читайте такжеБольшинство европейцев поддерживают персональные санкции против Путина - опрос

В региональном разрезе около трети жителей центра, около половины - востока и юга и более 60% - Донбасса - жалеют о распаде СССР. При этом, если в центре, на востоке и юге в течение последнего года их количество уменьшилось, то на Донбассе - выросло. Чем старше респонденты, чем ниже их уровень образования и доходов, тем больше они жалеют о распаде СССР. Вместе с тем, если анализировать в динамике количество тех, которые жалеют о распаде СССР, уменьшилась во всех возрастных группах без исключения. В то же время, среди этнических русских количество тех, кто жалеет о распаде СССР, за год выросло с 55 до 60%, а среди этнических украинцев наоборот - уменьшилась с 38% до 29%.

Половина опрошенных положительно относятся к Петру І, 30% - негативно. Почти каждый пятый - не смог оценить свое отношение. За два последних года положительное отношение к Петру І уменьшилась с 59 до 50%. Более позитивно личность Петра І оценивают на востоке, Донбассе и юге, а также в центре и на севере страны. Этнические русские несколько позитивнее относятся к Петру І, чем этнические украинцы.

41% опрошенных положительно относятся к Ивану Мазепы, 30% - негативно. Почти каждый четвертый не смог оценить свое отношение. За два последних года положительное отношение к Мазепе уменьшилось с 44 до 41%.

Более позитивно фигура Мазепы оценивают на западе, в центре и на севере страны. Почти треть положительно относятся на юге и востоке. Этнические украинцы значительно более позитивно относятся к Мазепы, чем этнические русские.

Характерно, что чем выше образование респондентов, тем они лучше относятся как к личности Петра, так и к Ивана Мазепы.Читайте также60% украинцев хотят дружбы между РФ и Украиной, треть - за закрытые границы (опрос)

В то же время, 20% опрошенных положительно относятся к Иосифу Сталину, 70% - негативно. Почти каждый десятый не смог оценить свое отношение. За два последних года отрицательное отношение к Сталину увеличилось с 62 до 70%. Более позитивно фигура Сталина оценивают на Донбассе (36%) и юге (32%) страны. Чем старше респонденты, чем ниже их уровень образования и доходов, тем более позитивно они относятся к Сталину. Этнические русские вдвое лучше относятся к Сталину, чем этнические украинцы.

31% опрошенных положительно относятся к Степану Бандере, почти половина - 48% - негативно. Почти каждый пятый - не смог оценить свое отношение. За два последних года положительное отношение к Бандере выросло с 22 до 31%. Более позитивно личность Бандеры оценивают на западе - 76%, вдвое хуже - в центре и на севере страны. Интересно, что чем моложе респонденты, чем выше их уровень образования, тем более позитивно они относятся к Бандере. Положительно оценивают фигура Бандеры только этнические украинцы.

При этом 16% опрошенных граждан положительно относятся к Владимиру Путину, 76% - негативно. Почти каждый десятый не смог оценить свое отношение. За последний год отрицательное отношение к Путину выросло почти вдвое - с 40 до 76%, тогда как еще в октябре 2013 года количество тех, которые положительно относились к Путину - 47% - превышало количество тех, которые относятся негативно - 40%. Относительно положительно относятся к Путину только на Донбассе - 66%, тогда как в остальных регионах доминирует негативное отношение - от почти 70% на юге и востоке, до более 90% - в центре, на севере и западе страны.

Положительно относятся к Путину менее половины этнических россиян и лишь каждый десятый этнический украинец.

Произошли резкие смещение идеологических стереотипов: сегодня респонденты, которые положительно оценивают фигура Петра, вдвое хуже относятся к Путину, чем к Мазепе. Лишь четверть из них положительно относятся к Путину, столько же - как и к Бандере.

Среди тех, кто ностальгирует по СССР, почти 70% положительно относятся к Петру И, 40% - к Сталину, 34% - к Путину.

Среди тех, кто не жалеет распада СССР, почти 60% положительно относятся к Мазепе, более 50% - к Бандере, 40% - к Петру І, а также крайне негативно оценивают Сталина (87%) и В.Путина (94%).

*** Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов.

Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 15-25 апреля 2014 г.