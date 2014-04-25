В Крыму начинают сносить украинские памятники.

Сегодня в центре Севастополя был срыт памятный знак "Десять лет ВМС Украины". К 9 мая планируется также демонтировать памятник гетману Сагайдачному. С такой инициативой выступил исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Меняйло, сообщает Крыминформ.

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"Севастополь - гордость русских моряков. Других здесь испокон веков не было. Поэтому мною принято решение восстановить справедливость. Установка подобных памятников было попыткой извратить историю. Таким образом, украинские власти пытались воспитать новое поколение севастопольцев", - сказал Меняйло.

После демонтажа памятники обещают отправить в Киев.

Как ранее сообщал УНИАН, памятник гетману Сагайдачному в Севастополе был открыт в июне 2008 года.