В Севастополе и Донузлаве еще остаются украинские корабли - СМИ

В частности отмечается, что в Южной бухте Севастополя находится подводная лодка «Запорожье», судьба которой пока не определена: лодка требует примерно 5 млн долларов на закупку аккумуляторной батареи и 1,5 млн долларов на ремонт торпедных аппаратов. Кроме того, «Запорожье» имеет неисправную акустическую систему, что является препятствием для погружений.

Если лодка останется России, то может использоваться как плавучая зарядная станция, ведь в этом году в Севастополь должны зайти три российских дизельные подводные лодки.

Напомним, что 36 членов экипажа ПЛ «Запорожье» выехали в Одессу, 57 - остались служить России.

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Кроме того, в Донузлаве сейчас находятся большой десантный корабль «Константин Ольшанский», морской тральщик «Черкассы», противодиверсионный катер «Феодосия», а также артиллерийские катера «Херсон» и «Доброполье».

Ранее издание сообщало, что военно-морскую базу в поселке Новоозерном на озере Донузлав в Крыму оставили средний десантный корабль «Кировоград», противолодочный корвет «Винница», противопожарный катер «Евпатория», буксир «Ковель», танкер «Горловка» и буксирный катер «Новоозерное». В пресс-службе в.о. президента добавили, что вместе с ними вышла и плавучая база «Золотоноша».

Как сообщал УНИАН, в соответствии с поручением и.о. президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова и.о. министра обороны Украины Михаилу Ковалю, ”в плену не должно остаться ни одного военного корабля”.

Сейчас все корабли направляются в Одессу, где расположена база ВМС Украины.

Также продолжается вывод другой военной техники из Крыма, в том числе военных самолетов.