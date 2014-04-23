Кировоградские ветераны отказались от георгиевских лент на 9 мая

Под сине-желтым флагом и без георгиевских лент собираются отпраздновать 9 мая в Кировограде, сообщает спецвыпуск ТСН, передает ТСН.ua.

Ветеранские организации решили отказаться от символики, которую сейчас носят сепаратисты. Решение запретить георгиевские ленточки приняли, чтобы предотвратить провокации между активистами различных движений и мирно провести День Победы.

Читайте такжеВ Краматорске милиция ходит с георгиевскими ленточками - «Наступ»

На марши и митинги жителей просят взять только украинский флаг. Вместе с милицией порядок во время праздников будут обеспечивать представители самообороны и народного ополчения.

"Основным месседжем молодежных организаций был тот, чтобы не использовали символику, которую молодежь сегодня воспринимает, как символику захватчиков. Пришли к такому совместному согласию не использовать символику - георгиевские ленточки. Должна присутствовать только государственная символика. И должны общей дружной колонной почтить павших во время Великой Отечественной войны", - сообщила и.о. губернатора Кировоградщины Вита Атаманчук.

Читайте такжеУволься из милиции и обвешивайся лентами без ограничений - Аваков

Напомним, участники пророссийского митинга в Донецке во время блокирования здания областной прокуратуры полностью разгромили ветеранский музей.