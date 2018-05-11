Справедливость по-украински, или Кто получает пенсию 16 тысяч гривен

Закон о государственном бюджетена 2008 год был принят Верховной Радой в конце прошлого месяца необычайно быстро. Одной из причин небывалой легкости его прохождения через парламент являлось обязательство правительства через два месяца представить новый вариант соответствующего законопроекта (такое поручение Кабмину прописано в самом Законе). А вот он уже будет рассматриваться парламентариями по полной программе – в первом, втором и третьем чтениях.

Бой за бюджет – он трудный самый…

Однако, на сегодня, пожалуй, уже ясно, что новому законопроекту о госбюджете-2008 предстоят неимоверные трудности. Конечно же, большие претензии к нему возникнут у меньшевиков – депутатов из фракций Партии регионов, КПУ и Блока Литвина. Кроме того, найдется и один момент, по которому у Кабмина могут случиться серьезные разногласия не только с оппозицией, но и с Президентом, а значит, с фракцией НУ-НС или, по крайней мере, с какой-то ее частью.

Речь идет о разделе Закона, в котором приостанавливается действие других законов относительно предоставления льгот, компенсаций и гарантий отдельным категориям граждан. Пикантности ситуации придает тот факт, что во время последней избирательной кампании БЮТ нещадно критиковал правительство Януковича и бывшую парламентскую коалицию за бюджет-2007, содержащий аналогичные нормы. Мало того, Конституционный суд Украины по результатам рассмотрения обращения 46 народных депутатов вынес 9 июля прошлого года Решение о несоответствии Конституции этих положений закона о госбюджете-2007.

И вот теперь оппозиция с превеликой радостью не преминет воспользоваться этими козырями. Президент же Виктор Ющенко, как Гарант Конституции также, по идее, должен потребовать у правительства не включения в законопроект о госбюджете норм, противоречащих Основному Закону.

Казалось бы, никаких проблем. Юлия Тимошенко и сама добивалась этого в прошлом году, а теперь не будет ни одной фракции, противящейся соблюдению ранее установленных социальных гарантий. Взять, да и исключить статьи раздора из II раздела закона о госбюджете! И все дела.

Но все не так просто. В данной проблеме есть еще два важных аспекта, которые говорят не в пользу автоматического устранения из закона о госбюджете статей, ограничивающих социальные льготы. Во-первых, на финансирование всех этих привилегий должны быть найдены многие миллиарды гривен. А денег в бюджете, как обычно, на всё не хватает. Тем более что правительство Юлии Тимошенко наметило на 2008 год осуществление грандиозных программ, требующих колоссальных бюджетных расходов. С января начались выплаты компенсаций обесцененных вкладов в Сбербанке СССР, существенно повысились пенсии (на что потребуется бюджетная помощь Пенсионному фонду), заметно увеличились пособия на новорожденных и т.д.

Также с требованием значительного повышения расходов на армию недавно выступил Виктор Ющенко. А Секретариат Президента обратился к Кабмину с настойчивой просьбой учесть в новом проекте закона о госбюджете более высокий прогнозный показатель инфляции на 2008 год (с 9,6% в ныне действующем Законе до 12,5% - согласно последним оценкам Минэкономики). Что означает необходимость увеличения размеров прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий, а также, соответственно, многочисленных социальных пособий.

Имеются же еще и соображения социальной справедливости, с которыми не может не считаться правительство. И это – во-вторых.

Конституционный суд на стороне оппозиции

Ситуация весьма парадоксальная. С одной стороны, Конституционный суд признал включение в законы о госбюджете статей, ограничивающих социальные гарантии граждан, не конституционными. Причем, решения, подобные июльскому 2007 года, КС выносил уже не раз: 6 июля 1999 года (дело относительно прав на льготы), 20 марта 2002 года (дело относительно льгот, компенсаций и гарантий), 17 марта 2004 года (дело о социальной защите военнослужащих и работников правоохранительных органов), 1 декабря 2004 года (дело о приостановлении действия или ограничении льгот, компенсаций и гарантий).

Аргументация Конституционного суда заключалась в несоблюдении положений статей 1, 3, 6, 8, 19, 22, 95, 96 Конституции Украины, статей 4, 27, части второй статьи 38 Бюджетного Кодекса Украины. В частности, в статье 22 Конституции сказано, что «при принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод». То есть, уменьшать размеры социальных норм, обозначенных в каких-то ранее принятых законах, Конституция не разрешает.

На первый взгляд, данное требование Основного Закона и, следовательно, Конституционного суда – безупречно. С юридической точки зрения так и есть. Но в плане логики и справедливости это конституционное положение не представляется безукоризненным. Для того чтобы прийти к такому выводу, необходимо более внимательно присмотреться к некоторым льготам, которые из года в год приостанавливаются законами о госбюджетах.

Каста льготников по-украински

Дело в том, что различные льготы, гарантии, компенсации зачастую предоставлялись тем, кто в них меньше всего нуждался. Парламентарии разных созывов во время президентств и Кравчука, и Кучмы, и Ющенко напринимали массу законов, устанавливающих социальные блага для избранных – судьям, прокурорам, таможенникам, депутатам, членам Кабмина и т.п. Кроме того, хотя какие-то льготы назначались и заслуживающим их категориям граждан (ветеранам войны и труда, «чернобыльцам», «афганцам» и прочим), но делалось это без учета уровня доходов конкретных людей. Ведь кто-то из этих льготников может быть успешным бизнесменом, занимать высокооплачиваемый государственный пост, а при этом ему будут все равно предоставляться льготы по уплате за ЖКУ, бесплатный проезд в общественном транспорте, назначаться денежные пособия и т.д. И все это – за счет государственного бюджета, то есть – за деньги налогоплательщиков. В то время как действительно остро нуждающимся гражданам (инвалидам, многодетным, безработным) выплачивались мизерные государственные пособия.

В действующем сегодня законе о госбюджете-2008 отменены (приостановлены) определенные льготы, предусмотренные законами о прокуратуре, о статусе судей, Таможенным кодексом и т.п. Весьма ярко ненормальное положение вещей можно проследить в статьях не так давно (в декабре 2006 года) и со скандалом принятого закона о Кабмине . Напомним, за него дружно проголосовали и тогдашняя коалиция (фракции Партии регионов, СПУ и КПУ), и БЮТ.

Этим Законом была введена очередная специальная пенсия (спецпенсий в Украине около полутора десятков) – понятно, для членов правительства. Пенсия членам Кабмина установлена в размере 70% зарплаты работающих членов правительства и плюс еще по 1% за каждый год работы для мужчин свыше 25 лет, а для женщин – свыше 20 лет. Но не более 80% зарплаты. С учетом того, что, например, сегодня зарплата у министров порядка 20 тыс. грн., получается размер их пенсии – около 16 тыс. грн.

В то время как для «простых смертных» украинцев пенсия назначалась на тот момент исходя из принципа – один процент за один год трудового стажа. Скажем, имел зарплату врач, учитель или библиотекарь в 2006 году в 600 грн. и стаж, пусть, 35 лет - у него получался размер пенсии в 210 грн. (с января 2008 года введен повышающий коэффициент к стажу – 1,2, а с октября – 1,35).

Одни конституционные нормы нельзя исполнить, другие – нельзя исполнять!

И вот в законе о госбюджете на этот год предусмотрено ограничение - максимальная пенсия членам Кабмина не может превышать 10 000 грн. Также было введено ограничение на различные социальные льготы для многочисленных категорий граждан в зависимости от величины совокупного дохода («привязано» к размеру налоговой социальной льготы, с применением разных повышающих коэффициентов для отдельных категорий граждан). Так, с мая 2008 года право на бесплатный проезд в городском транспорте будут иметь только те ветераны труда, чей совокупный доход не превышает 890 грн.; освобождение от квартплаты, платы за ЖКУ и прочие льготы будут иметь лишь те герои Украины (герои Социалистического труда и некоторые другие категории граждан), чей совокупный доход меньше 1335 грн. в месяц; «дети войны» будут получать свои льготы только в случае, если совокупный доход не превышает 979 грн.

Хорошо это или плохо? Конечно же, так - правильно. Можно лишь спорить относительно величин порогов, дающих право на льготу или, скажем, о размере максимально возможной пенсии для министров – 10 000 грн. (может, хватило бы и 5 тыс.?). Но принцип – справедлив. Помощь должна оказываться не всем подряд, независимо от благосостояния тех или иных граждан, а только в случае тяжелого материального положения – с учетом ситуации в стране (прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий). Ведь мало ли каких льгот могли напринимать депутаты в прошлые года для себя родных, для министров и для прочих «избранных»?

Наверное, каждому совершенно очевидно, что некоторые положения Конституции, в частности статья 22, запрещающая отменять или приостанавливать законы с теми или иными льготами, в нынешних украинских реалиях – неразумны. Потому что не являются справедливыми. И применять их на практике – нельзя.

Получается же, что Конституция не позволяет отменить дискриминационные специальные пенсии и другие необоснованные льготы. Кстати, выплачиваемые сейчас компенсации «сгоревших» вкладов также производятся с нарушением Основного Закона. Поскольку в законе об этих компенсациях от 1996 года четко указано, что выплаты должны производиться с индексацией инфляции на момент выдачи людям денег. Потребительские же цены с октября 1996 года по сегодняшний день выросли почти в четыре раза, и, значит, нужно выдавать деньги из расчета не 1,05 гривны за рубль, а 4 гривны. И сумма компенсации на январь 2008 года не 130 млрд. грн., а чуть менее полтриллиона гривен. За счет инфляции нынешнего года объем компенсации увеличится еще примерно на 70 млрд. грн.

Другие конституционные положения также не могут не вызывать нареканий. Например, о бесплатной медицине (ст. 49), о праве на жилье (ст. 47) и т.п. Они, наверняка, без особых раздумий были перенесены в Конституцию Украины из соответствующих документов времен СССР. Но тогда худо-бедно бесплатное жилье таки выдавалось народу, и бесплатное медицинское обслуживание – пусть, не очень хорошего качества – но предоставлялось. Сейчас же это – декларативные нормы, исполнить которые нельзя из-за недостаточности средств в государственной казне. Говоря проще – из-за бедности украинского государства.

К сожалению, в условиях продолжающегося в Украине уже многие годы острого политического противостояния, политики даже не ведут серьезного разговора о необходимости исправления Конституции в этих вопросах. Наоборот, партии используют несовершенство данных конституционных положений в борьбе друг с другом.

Хотелось бы надеяться, что для написания новой Конституции таки будут привлечены политически не заангажированные и грамотные эксперты. Которые уделят свое внимание не только проблеме разделения властных полномочий между Президентом, Кабмином и Верховной Радой, но и затронутым выше вопросам.

Михаил Маркелов