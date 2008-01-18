Луценко объяснил, что произошло между ним и Черновецким

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко, включившись в прямой эфир программы "Свобода слова с Савиком Шустером", изложил свое виденье драки в помещении Секретариата Президента между ним и главой Киевской городской администрации Леонидом Черновецким.

Юрий Луценко напомнил, что сегодняшнее заседание Совета национальной безопасности и обороны было посвящено земельным вопросам, в частности "вопросом расхищения земель Украины". Министр, выступая, привел примеры расхищения "тысяч гектаров бесценной киевской земли", в частности и под историческими достопримечательностями как Лавра и Художественный Арсенал, а в завершение предложил, чтобы Генеральная прокуратура подавала не просто протесты по фактам расхищения, но и возбуждала уголовные дела и налагала аресты на земле, чтобы земля не переходила тем временем в руки злоумышленников, предложил также создать специальные земельные суды.

В ответ Черновецкий, по словам Луценко, заявил, что министр требовал у него землю якобы для милиции и в случае отказа угрожал арестовать сына киевского мэра. В то время как ситуация, по словам Луценко, была прямо противоположной: Черновецкий когда-то просил защитить сына от преследования по делу "Элита-Центра", причем Луценко тогда не был министром.

"Сегодня он грубо использовал меня, это я был шок", - подвел итог Юрий Луценко.

"После заседания СНБО я подошел к господину Черновецкого и сказал, что он лгун и просто падлюка, потому что нормальные люди так не поступают. ...Я получил удар в спину абсолютно бесчестного обвинения. А после этого под столом Черновецкий ударил меня по колену, которое болит еще со времен Майдана... Я открытой ладонью дал пощечину человеку, который подло лжет и подло действует на должности главы Киевской власти. Оболгать меня за то, чего я не делал... Бить в колено - это зеки в тюрьмах так делают. Я не собираюсь извиняться. Я поступил как человек, как гражданин...

А Черновецкий поступит так как всегда, он купит все: справку, врачей", - завершил Юрий Луценко.

Через несколько минут в студию перезвонил и Леонид Черновецкий, сказал, что чувствует себя хорошо и повторил обвинение в адрес Луценко, что тот требовал от него крупный земельный участок, угрожая арестом сыну. Мэр добавил, что вымогательство происходило в присутствии четырех свидетелей.