Луценко и Черновецкий подрались в Секретариате Президента

В здании Секретариата Президента произошла драка между министром внутренних дел Юрием Луценко и мэром Киева Леонидом Черновецким.

Об этом сообщают информированные источники "Украинской правды".

По их словам, во время заседания Совета нацбезопасности, посвященного земельным вопросам, Черновецкий обвинил Луценко, что тот угрожал посадить сына мэра Киева в тюрьму и в обмен требовал землю в столице.

Страсти на некоторое время удалось погасить.

Но когда Виктор Ющенко и Виктор Балога ушли из зала заседаний, Луценко, по одной версии, нанес Черновецкому один удар у лицо, по другой – ударил дважды, в том числе ниже пояса.

Как сообщила газете «Сегодня» заместитель Черновецкого Ирэна Кильчицкая, у мэра все лицо в крови, ему вызвали скорую, есть подозрение на сотрясение мозга.