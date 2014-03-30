МВД задержало 11 подозреваемых в убийстве инспекторов ГАИ под Киевом

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек по подозрению в нападении 2 марта на пост Госавтоинспекции «Быковня» под Киевом, в результате которого были убиты три инспектора ППС, сообщает Радио Свобода.

По сообщению Министерства внутренних дел в Тернопольской области правоохранители задержали группу из 9 человек, у которых изъяли большое количество оружия. Среди задержанных был 17-летний житель Киева, у которого сотрудники милиции обнаружили и изъяли пистолет Макарова.

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«После проверки информации о пистолете по базе данных оружия, которого разыскивает милиция, было установлено, что этот пистолет является личным табельным огнестрельным оружием одного из инспекторов ГАИ, которые погибли на посту ГАИ «Быковня», - отмечается в сообщении.

Ранее, 21 марта, на брифинге министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании организатора и одного из участников нападения на пост ГАИ. Сотрудники милиции задержали 25-летнего жителя города Киева, который является неформальным лидером движения «Белый молот». Немного ранее был задержан его сообщник, 22-летний житель Сумской области. У задержанных были изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие об их непосредственном участии в нападении.

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В МВД отмечают, что задержанных граждан обоснованно подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В МВД также утверждают, что информация, которую распространяют на некоторых интернет-сайтах и в социальных сетях о том, что якобы к одному из подозреваемых по этому делу сотрудники милиции применяли пытки или избиение, не соответствует действительности.

Второго марта было совершено убийство трех сотрудников Государственной автомобильной инспекции МВД Украины в городе Киеве. Преступники в упор расстреляли из огнестрельного оружия инспекторов столичного полка Государственной патрульной службы во время выполнения ими служебных обязанностей.