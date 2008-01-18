В Чернигове похитили пенсионерку

В Чернигове сотрудники управления борьбы с организованной преступностью УМВД в области расследуют уголовное дело в отношении четырех жителей города, которые незаконно завладели квартирой пенсионерки.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в области, злоумышленники незаконно лишили свободы женщину пенсионного возраста и удерживали ее в течение недели в загородном доме. Преступники заплатили три тысячи долларов государственному нотариусу одной из черниговских нотариальных контор за составление и нотариальное заверение без участия владельцев поручения на право распоряжения всем принадлежащим им имуществом. Затем квартира была продана.

Через неделю владелицу квартиры отпустили, однако вернувшись домой, она не смогла попасть в квартиру, поскольку в дверях был вставлен новый замок. Женщина обратилась в милицию.

Сейчас один из злоумышленников находится в розыске, остальные задержаны. Следствие по делу продолжается.