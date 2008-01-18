Погода на выходные

Завтра в Украине ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег и дождь, лишь в восточной части и в Крыму без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах кое-где гололедица, ночью и утром туман, слабый гололед. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем в западных областях порывы 17-22 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в восточных областях местами 8-10° мороза, днем 0-5° мороза, в западной части, в Одесской области и юге Крыма ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

20-21 января - облачно с прояснениями. Небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, днем кое-где с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, только 20 января ночью в восточных областях, Крыму и Приазовье, а днем 20 и 21 января в большинстве северных областей без существенных осадков. Местами туман, на дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, в Крыму, а 20 января и в восточных областях и на севере Левобережья местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных областях ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 3-8° тепла; в восточных и Запорожской областях ночью 1-6° мороза, 20 января местами до 9° мороза, днем около 0°; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла (в степной части Крыма 20 января 3-8° мороза), днем 0-5° тепла, на юге до 9° тепла.

22-23 января - местами небольшие осадки, только 22 января в южной части без осадков. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, 23 января на севере Левобережья и в Карпатах 2-8° мороза; днем 0-5° тепла, на юге страны, а 22 января в Закарпатье и Прикарпатье 4-9° тепла.

В Киеве и области в субботу ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах кое-где гололедица, ночью и утром туман, слабый гололед Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 0-2° мороза.

20-21 января - облачно с прояснениями. Ночью и утром мокрый снег, днем без существенных осадков. Местами туман, налипание мокрого снега, на дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.

22-23 января - местами небольшие осадки. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла.