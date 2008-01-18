Где в Киеве отметить Крещение

В субботу все православные христиане отметят Крещение Господне. По такому случаю в Киеве запланированы массовые гуляния и освящение воды.

- Я думаю, что в этом году на Днепр придет гораздо больше людей окунуться, чем в прошлом году, - рассказывает архимандрит Евстратий, пресс-секретарь Киевской патриархии. - Потому что в этот раз праздник пришелся на выходной. Когда Крещение выпадало на будние дни, киевляне старались приходить купаться либо в обед, либо вечером.

В храмах Киево-Печерской лавры пройдут праздничные службы. Самая ранняя начнется в 7.00 в Крестовоздвиженском храме, затем в 9.00 - в Трапезной церкви. После этого будут освящать воду у колодцев (они расположены за Ближними пещерами), названных в честь преподобного Антония и Феодосия. Затем в 17.00 проведут вечерние службы в упомянутых выше храмах.

В Гидропарке праздник начнется в 13.30. Публику станут развлекать фольклорные ансамбли. Как фон будет звучать духовная музыка. Там же расскажут о традициях и обрядах этого праздника. В часовне Крещения Господня проведут молебен, после чего освятят воды Днепра и запустят фейерверк.

К 14.00 в Гидропарке ждут президента Украины Виктора Ющенко, премьера Юлию Тимошенко и спикера Верховной Рады Арсения Яценюка. На празднике также обещали быть мэр Киева Леонид Черновецкий и патриарх Киевский и всея Руси Филарет.

На территории музея Пирогово в Михайловской церкви пройдет служба. Начало - в 10.00. После 12.00 там же будут святить воду.

На Софийской площади возле катка планируется праздничная программа с выступлениями фигуристов. А вот на Майдане никаких гуляний не запланировано.

Комсомольская правда в Украине