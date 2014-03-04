Минобразования сократит преподавательскую бюрократию - Квит

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр образования и науки Сергей Квит.

"Мы будем упрощать и уточнять правила приема в высшие учебные заведения Украины. Кроме того, мы уменьшим количество так называемого "бумажного творчества", которым сегодня занимаются преподаватели. Минобразования откажется от составления вузами рейтингов: это должны делать независимые организации", - цитирует Квита Gazeta.ua.

По его словам, в ближайшее время также планируется отделить Высшую аттестационную комиссию (ВАК) от МОН.

"ВАК даже в сталинские времена была более независимой, чем сейчас. Она и будет независимой в дальнейшем", - подчеркнул Квит.

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Министерство образования и науки планирует обеспечить максимальную прозрачность на защите диссертационных работ, чтобы уменьшить вероятность плагиата. В Украине также упростят процедуру признания международных, иностранных дипломов.

"Сейчас мы отрабатываем более оптимальную систему упрощения принятия у нас иностранных дипломов. По возможности, они будут признаваться в максимально облегченном порядке", - отметила первый заместитель министра образования Инна Совсун.