Сотрудников ГАИ, убитых на Борщаговке, мог расстрелять поджигатель машин - источник

Об этом со сслыкой на источник в правоохранительных органах сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Как ранее сообщили в ГАИ, сегодня около часа ночи на перекрестке Героев Севастополя и проспекта Отрадного по требованию инспекторов Госавтоинспекции не остановился Mitsubishi Pajero. Во время преследования правонарушителей водитель внедорожника притормозил, из авто вышел неизвестный и открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам милиции. После расстрела правоохранителей преступники скрылись в неизвестном направлении. Сейчас продолжается их розыск.

Как известно, в Киеве за последний месяц сгорели десятки автомобилей, 23 из них - 30 января. Многие из сгоревших автомобилей были с номерными знаками западных областей: ВС - Львовская, ВК - Ровенская, АС - Волынская.

1 февраля участники ранее неизвестного сообщества Красный сектор заявили, что они устроили поджоги автомобилей участников Евромайдана и Автомайдана в Киеве. В пресс-службе киевской милиции сообщили, что проверят эту информацию.

Через несколько дней глава МВД Виталий Захарченко пообещал, что виновные в поджогах будут наказаны. Он сообщил, что создана спецгруппа по расследованию и оперативному реагированию.

Напомним, за минувшие сутки в различных районах Киева горели 18 автомобилей. Причины возникновения пожаров и материальный ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших в результате возгораний нет.