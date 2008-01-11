В Киеве вкладчики бьют работников Ощадбанка

Вчера в одном из киевских отделений Ощадбанка, что на Пушкинской, 45, вкладчики разбили голову администратору. Об этом в интервью УНИАНрассказал руководитель Печерского отделения Николай Вишневский: "Эта женщина инвалид, ей 54 года, без одной почки, вышла успокоить народ и сказать, что все нормально, что все пройдут регистрацию - и ей разбили голову. На Заньковецкой, 4 побили заведующую филиалом. Мы вызывали наряд милиции, они нам помогли".

Полностью интервью с Николаем Вишневским читайте здесь.