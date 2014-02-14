"Доктор Пи" доволен судом по его делу и уже более пяти часов слушает приговор

«Я удовлетворен тем, что сегодня слышу в суде (обвинительный приговор, - Ред). Потому что соперник оказался намного слабее, чем я ожидал. У нас есть все возможности подавать кассацию, апелляцию и обращаться в Евросуд. Весь обвинительный приговор построен на абсурде. Как можно найти причинно-следственную связь между операцией и смертью пациента, если не было вскрытия?», - заявил Слюсарчук в зале заседаний, передает корреспондент «Сегодня».

Отвечая на вопрос, сколько, по его мнению, лет ему дадут, Доктор Пи с уверенностью сказал: «Думаю, 4 года. Не больше, ни меньше».

Тем временем, судья оглашает приговор уже больше пяти часов. Сколько еще будет длиться заседание - не известно. Все это время Слюсарчук продолжает читать книгу.

Напомним, Андрей Слюсарчук был арестован в 2011 году. Доктора Пи (такое прозвище Слюсарчук получил за демонстрацию своих феноменальных возможностей) подозревают в незаконной врачебной деятельности, которая повлекла тяжкие телесные повреждения и смерть. Также ему вменяют мошенничество и подделку документов.

Читайте такжеДоктор Пи Слюсарчук снова порезал вены в СИЗО - газета

По данным следствия, Доктор Пи действовал в нескольких областях - Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Киевской. Во Львовской области живет больше всего свидетелей, поэтому дело рассматривают в суде облцентра.