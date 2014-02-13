В Генпрокуратуре рассказали о расследовании убийства кременчугского судьи

В уголовном производстве по убийству судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Александра Лободенко уже опрошено более 200 человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ отметили, что сейчас продолжаются активные следственные действия. В частности, проводятся судебно-медицинская, ряд судебно-баллистических, цитологическая и другие экспертизы.

Читайте такжеСудью из Кременчуга могли убить из-за его профессиональной деятельности - прокурор

Как сообщал УНИАН, вечером, 11 февраля, возле собственного дома был смертельно ранен 34-летний судья Автозаводского районного суда города Кременчуга. В ночь на 12 февраля он умер в больнице. Уголовное производство по этому факту расследуется органами внутренних дел по ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ст. 379 (убийство судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия) Уголовного кодекса Украины. Следствие рассматривает несколько версий, одна из которых – профессиональная деятельность.