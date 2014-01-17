Чорновол говорит, что не злится на избивших ее "исполнителей"

Об этом она рассказала изданию Сегодня.

«Сейчас могу сказать, что я очень плохо себя чувствую, особенно для борьбы. Нахожусь дома. Относительно исполнителей у меня нет какой-либо злости и обижаться на них не могу, мне хотелось бы наказать организатора и заказчика, - сказала Чорновол. - Естественно, будут очные ставки, потому как у нас расходятся показания. Они обманывают, что я как-то не так вела себя на дороге».

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В то же время в МВД заявили, что в ближайшее время запланированы следственные действия с участием Татьяны - следственный эксперимент (воспроизведение), одновременный допрос и опознание.

«Что касается алиби подозреваемых, то вся информация проверяется», - заявил заместитель главного следователя страны Александр Гнатив.

Напомним, Татьяна Чорновол была жестоко избита под Борисполем в ночь с 24 на 25 декабря.