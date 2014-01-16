Apple отзывает самую скандальную игру года (фото)
10:07, 16 января 2014Общество
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Американская корпорация Apple отозвала поступившую на прошлой неделе в ее сетевые магазины компьютерную игру "Пластическая операция".
Данная игра может причинить серьезный вред детской психике
Официальные интернет-ресурсы одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения также блокируют ее загрузку. "Таким образом компания реагировала на многочисленный протесты родителей", - сообщил телеканал NBC.
В игре, рекомендованной для детей старше девяти лет, предлагалось превратить "страдающую лишим весом несчастную девушку, которой не поможет никакая диета, в стройную красавицу в стиле Барби". В распоряжение юных игроков предоставлялись виртуальные скальпели и другие хирургические инструменты, сообщает ИТАР-ТАСС.
По мнению психологов, данная игра может причинить серьезный вред детской психике. Она также является дискриминационной по отношению к полным гражданам.
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