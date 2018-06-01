Александр Пономарев: как закончу юрфак, то, может, подамся в Верховную Раду

Это просто бред, который я никогда не понимал, – почему говорят, что мне помогал Мозговой? Я всегда зарабатывал деньги сам!.. Надо защищать украинскую песню. Я об этом талдычил до революции, после революции и во время революции... Народный артист Украины, певец, Александр Пономарев ответил на вопросы УНИАН. Александр, Вы недавно презентовали новый альбом «Ніченькою». Какой он имеет успех?

Насколько мне уже сейчас известно, альбом начал продаваться с 12 декабря и стал почти золотым, то есть продано уже 50 тысяч копий сразу.

По моему мнению, он довольно неплох, в нем много интересных песен для разных возрастных категорий. Это такой яркий новогодний подарок всем моим поклонникам.

Какова Ваша аудитория сейчас?

Концерты посещают люди разного возраста, но большинства слушателей за двадцать лет, то есть, если у меня раньше было больше поклонников в возрасте до двадцати лет, то сейчас они подросли.

Будет ли тур в поддержку альбома?

В поддержку этого альбома тура не будет – нет смысла. Не сезон: сейчас зима и ездить по холодным залам не очень приятно.

Помещение, где расположена Ваша студия звукозаписи, принадлежит Вам или Вы его арендуете? Это помещение дома культуры «Большевик». Оно мне не принадлежит.

Сколько стоит записать песню на Вашей студии? В зависимости от того, какая песня. Это симфонический оркестр или простая аранжировка. Скажем так, от 500 долларов и выше.

Какую из своих песен Вы можете назвать самой удачной? Это, наверное, не очень удачный вопрос, потому что все мои песни – это мои дети. Просто одна стала более популярной, вторая – менее. А это все должны оценивать слушатели: что им больше нравится. Одни говорят, что лучшая песня – «Я люблю тільки тебе», другие – «Зранку до ночі»... Для каждого человека своя песня.

На каком языке Вы общаетесь в повседневной жизни?

По-украински и по-русски, в зависимости от того, с кем общаюсь.

А петь по-украински – это для Вас принципиальная позиция?

Сегодня, как и тринадцать лет подряд, я пою по-украински. Потому что это мой родной язык...

Но для того, чтобы певца услышали за рубежом, ему сегодня недостаточно петь лишь по-украински. Если хочешь петь в России, должен петь по-русски – это досадно, потому что у таких певцов, как я, нет возможности открыть российскому слушателю украинскую песню.

Сейчас очень у культурных деятелей очень модно идти в политику. Что Вы об этом думаете и не собираетесь ли тоже предпринять такой шаг, тем более что Вы активно поддерживали Оранжевую революцию? Сейчас я учусь на третьем курсе юридического университета во Львове. Когда закончу этот вуз и буду понимать, что, придя в политику, я действительно могу сделать что-то весомое для страны, тогда будет время идти в политику.

В политику нужно идти не только на морально-волевых качествах, но и на каком-то понимании, что происходит в стране, что такое законодательство, как оно должно разрабатываться и каким образом его нужно подавать в Верховную Раду. И когда я это все буду знать, тогда я буду готов стать политиком.

Относительно моих коллег. Пока еще, к сожалению, тем, кто уже был там, имею в виду Руслану, Михаила Поплавского, Оксану Билозир, теперь Святослава Вакарчука, – на пользу политика не пошла. Например, если Поплавский продолжает петь, то Руслану политика затянула так, что я ее намного меньше вижу на сцене. Билозир тоже очень редко вижу после того, я к она стала политиком. Нужно понимать, когда ты почему-то отдаешься, то разделиться очень тяжело... Если ты хочешь себя полностью отдать политике, то все равно должен помнить, что у тебя есть талант, который дал тебе Бог и который ты должен развивать.

И вообще не могу назвать ни одного такого удачного «похода», потому что они все были не готовы к таким еременам. Потому я до сих пор не стал политиком, меня звали уже дважды, но я не пошел, потому что считал себя еще не готовым к этому – и это одна из весомых причин того, почему я поступил в юридический университет.

То есть можно ожидать, что по окончании Вашей учебы, Вы тоже пойдете в политику? Если буду готов сделать что-то полезное для страны и для людей, то тогда пойду.

Что будет Вашей целью – стать министром культуры? Абсолютно не хочу быть министром культуры, и нет у меня такой цели.

Моя цель – быть полезным и чтобы не говорили журналисты или другие люди, которые на меня будут смотреть в парламенте или в любом другом месте, что он лучше бы пел. Поэтому если уже идти, то нужно, чтобы говорили: «Вот видите, и поет хорошо, и что-то полезное для государства делает».

Что для Вас значит Оранжевая революция?

Исторический фактор, который принес сильное потрясение Украине, полностью направил ее в демократическом направлении и за который мне никогда не будет стыдно.

Стыдно за то, что происходит после революции.

Я уверен в том, что важность этого шага никогда нельзя приуменьшать, потому что украинская нация объединилась, и это - важный факт в украинской истории. Я в этом убежден. Молодое государство предприняло шаг, на который обратил внимание весь мир и начал уважать.

Вам Президент Украины два года назад присвоил звание народного артиста Украины. Вы считаете, что заслужили это звание или, возможно, это как-то связано с тем, что Вы поддерживали Оранжевую революцию? Народный артист – человек, на концертах и выступлениях которого собираются люди, которого хотят послушать, который является известной фигурой, которым интересуются.

То, что у нас очень много народных артистов, которых никто не знает, – это факт, а относительно того заслужил я или нет... Это не мне решать, а людям. Думаю, что революция здесь ни при чем.

Поздравили ли Вы уже свою подругу Ани Лорак с тем, что она будет представлять Украину на Евровидении – 2008? А с чем поздравлять?! Нужно работать, закатывать рукава и работать. Это еще не победа. То, что она заслуживает этого, – это сто процентов, возможно, больше всего из тех, которые хотели поехать в этом году на Евровидение.

Я всегда говорил, что Ани Лорак – лучшая кандидатура от Украины. Руслану не считаем – она уже победитель.

Каролине сейчас нужно не принимать поздравления, а работать над тем, чтобы достойно представить Украину.

Александр, а где Вы одеваетесь, в Украине или за рубежом? И за рубежом, и в Украине. Чаще в Украине. Например, Оксана Караванская сшила мне эту маринарку (показывает на себе клетчатый пиджак голубого цвета. – Авт.).

Пользуюсь услугами только наших модельеров. А в повседневной жизни одеваю то, что попадает под руку, я к этому не отношусь придирчиво.

Вы на «Плюсах» ведете кулинарную передачу. Готовите ли дома?

Да, готовлю, практически все. Больше всего мне нравится варить борщ, мое фирменное блюдо – тушеный кролика со сметаной и грибами. Когда ко мне приезжают друзья, то они всегда меня просят что-то приготовить.

Ваша молодая жена тоже готовит или только Вам помогает?

И сама готовит, и мне помогает.

И как два повара употребляются на одной кухне? Когда мы готовим вместе, то я – шеф-повар, а она – моя помощница. Когда готовит она, то в моей помощи она не нуждается, ей помогает наша домработница.

Вы живете за городом? Нет, мы живем в Киеве.

Многие люди считают, что Вы стали настоящей звездой именно благодаря Николаю Мозговому, и сам господин Николай тоже неоднократно об этом говорил. Вы были женаты на его дочери Елене, а затем с ней расстались. Какие сейчас у Вас отношения с Николаем Мозговым? Во-первых, я на звездный Олимп всходил не благодаря Николаю Мозговому.

Я работаю с 93-го года, а познакомился с Еленой в 95-ом – так же, как и с Николаем Петровичем. В моей жизни не было ни одного момента, в который бы я получал финансовую помощь от Николая Мозгового или какое-то проталкивание с его стороны. Он мне помогал какими-то советами, когда я его спрашивал, так же и он у меня часто просил совета.

Это какая-то сплетня, абсолютно мне не понятная. Это просто бред, который я никогда не понимал и не могу понять, – почему так говорят, когда мне не давал никто ни одной копейки. Я всегда зарабатывал деньги сам, и ни разу меня никто никуда не проталкивал, я всегда сам это делал!

А отношения у нас Николаем Мозговым абсолютно нормальные.

То есть теплые, семейные?

Я к нему отношусь как к дедушке своей дочки. Думаю, что он ко мне относится аналогично.

Я ему ничего плохого в жизни не сделал, он это знает, и, думаю, что на все адекватно реагирует. Хотя и писал какие-то неприятные мне вещи, однако потом, наверное, понял, что в жизни бывают разные истории. И в той истории, которая состоялась у меня с его дочерью, думаю он, как никто другой, понимает, что я не виноват.

Как бы Вы вообще оценили культурное развитие Украины? Украинская музыка деградирует, имею в виду, украиноязычная. Создается впечатление, что украинская песня в нашем государстве никому не нужна, никто не беспокоится об исполнителях, которые поют по-украински, их не защищают, не предоставляют преимущества.

Украиноязычная песня пользуется популярностью разве что на западе нашего государства, на востоке слушают преимущественно русскоязычные песни. Досадно разграничивать так территорию нашего государства, но это правда. А у меня как у творческой личности, конечно, есть амбиции относительно аудитории: я хочу донести свои песни каждому слушателю по всей Украине.

Досадно, что на востоке не очень интересуются украинской песней. Уверен, без политики здесь не обошлось, но ситуацию нужно исправлять.

Годами гражданам навязывалась российская музыка, понятно, что о родной все забыли. Возможно, чтобы привить слушателю с востока любовь к украинской песне, стоит размежевать репертуар и исполнять песни на двух языках, чтобы слушатели привыкали и к украинскому? Ведь когда в репертуаре у артиста все украиноязычные песни, его на восток не очень и зовут, а следовательно, нет никакого шанса донести к аудитории свое творчество и украинские песни.

Такая же ситуация и с Россией. К сожалению, нас там никто с украиноязычным репертуаром не ждет. Но если попробовать комбинировать репертуар, может, и россияне полюбят украиноязычные песни? По крайней мере будет шанс их продемонстрировать, а тем самым донести наши песни до слушателей из других стран.

Наши политики защищают все – пиво, границы, национального товаропроизводителя, – и абсолютно никто не защищает украиноязычного певца. Я об этом уже талдычил и талдычил десятки раз до революции, после революции и во время революции. И понял, что, кроме меня, это никому не нужно. Никто не беспокоится о развитии украинской песни ни в Украине, ни за ее границами.

Думаю, постепенно ситуация наладится.

Я тоже надеюсь. Понимаете, нужно не только навязывать переводы на украинский в кинотеатрах. Это очень хорошо, конечно, если это не делать топорно, но нужно защищать и украинскую музыку.

Люди, которые начинают петь по-русски, имеют сразу кучу концертов, не буду приводить примеры. А те, кто поют на украинском, ожидают, пока их куда-то пригласят. Это факт.

Понимаете, мне уже 34 года. Из этих 34 лет я 14 лет потратил на пение и 13 лет пою исключительно по-украински, в надежде на то, что это станет нужно нашему государству. Хочу, чтобы государство стимулировало появление большего числа украиноязычных певцов.

Чрезвычайно досадно такие вещи слышать от Вас. Думала, кто-кто, а Вы себя комфортно чувствуете в этом плане. Мне и самому досадно. Надеюсь, что кто-то услышит мои слова среди тех, кто сейчас при власти.

Что именно ожидаете от новой власти? Это, так сказать, пришла Ваша власть. То еще посмотрим, какая пришла власть. Я ожидаю от нее кардинальных изменений относительно украинского языка и украинской песни.

Кто Вам нравится на украинской сцене?

Нравятся «Скрябин», Наталия Валевская, музыка, которую раньше делал «Океан Эльзы», имею в виду, старый состав «Океана», также Каролина (Ани Лорак. – Авт.) неплохо работает сейчас, даже достаточно мощно.

Как отмечаете Новый год? Дома. Я отказался от всех событий на Новый год и буду праздновать с семьей дома, а затем, возможно, пойдем куда-то в город. А после Нового года поедем на лыжи в Швейцарию. К нам в Карпаты поедем в феврале, потому что после Нового года сюда не выходит поехать.

С чем вступаете в Новый год?

С сыном, дочками, женой, семьей, новым альбомом, украиноязычным творчеством.

Разговаривала Оксана Климончук

Фото УНИАН