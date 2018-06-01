Топ-пятерка кадровых неожиданностей года

Какие кадровые новации в высших эшелонах украинской власти за прошлый год стали самыми неожиданными? С таким вопросом мы обратились к отечественным политологам и политическим обозревателям, попросив обосновать свой выбор. По результатам этого экспертного опроса был составлен рейтинг кадровых неожиданностей уходящего года. Его топ-пятерку мы предлагаем вниманию читателей. Показательно, что удивить наших экспертов смогли в первую очередь нетривиальные кадровые решения, принятые в конце 2007 года Президентом и новоназначенным премьер-министром Юлией Тимошенко.

№ 1. Раиса Антиянукович

Подавляющее большинство опрошенных считают, что больше всего впечатлило не только общественность, но и экспертную среду Украины решение Президента Виктора Ющенко назначить на должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раису Богатыреву. Не секрет, что за последние годы еще с подачи Леонида Кучмы СНБОУ стала органом, который готовил и обосновывал „показательные расправы” над политиками и должностными лицами, по разным причинам ставшими „неугодными” для главы государства. По мере своего президентства Виктор Андреевич регулярно подчеркивал намерение отойти от такого узко „полицейского” использование СНБОУ. Зато этот орган стал все чаще принимать решение по ключевым проблемам политической и социально-экономической жизни страны, которые потом оформлялись указами Президента. А последние, как известно по Конституции, обязательны для выполнения на территории Украины.

И вот теперь главным деловодом в ключевом для главы государства органе власти стала та самая Раиса Богатырева, которая была признанной фавориткой у Леонида Кучмы и его жены, одно из главных действующих лиц сепаратистского собрания в Северодонецке в 2005-м, один из лидеров якобы враждебной Виктору Ющенко политической силы – Партии регионов.

Однако эксперты отмечают, что неожиданное решение Президента имеет свою внутреннюю логику. Теперь у Виктора Андреевича появился аргумент для тех, кто будет упрекать его в невыполнении договоренностей о „ширке”. А вот вам „ширка” – если не в парламенте, то рядом с ним, на Банковой. „Восток и Запад – вместе!” А то, что кому-то из лидеров ПР почему-то не по вкусу выбор, сделанный Богатыревой (даже обладателю соседнего с ней кабинета в „Зоряном” Борису Колесникову), так это уже ваши внутренние региональные дела.

Во-вторых, назначение Раисы Васильевны обозначило если не раскол в Партии регионов, то уж точно серьезный откол. Обозреватели считают, что после такого ослабления противника в перспективе Ющенко рассчитывает на некоторый сегмент восточного электората на президентских выборах 2010 года.

В конечном итоге, незаурядная хватка и железная воля Раисы Васильевны пригодятся Президенту для налаживания полноценной работы СНБОУ.

№ 2. Арсений Антитимошенко Второе место в рейтинге кадровых неожиданностей 2007 года стало избрание спикером Верховной Рады Арсения Яценюка. Во-первых, ввиду откровенно юного для такой солидной „не первой, но и не второй” государственной должности возраста. Во-вторых, из-за того, что предшествующая карьера Арсения Петровича никоим образом не была связана с выборными должностями. Раньше он занимал высокие должности в Нацбанке и органах исполнительной власти (Совмин Крымской автономии, Одесская ОГА, Секретариат Президента, Министерство иностранных дел). В-третьих, на этом посту Арсений Яценюк появился, что называется, нежданно-негаданно.

„Пролетел” суперопытный и столь желанный для Виктора Андреевича Иван Плющ, который слишком уж решительно взял за рога быка той же „ширки” и спугнул своих коллег по фракции. Казалось, спикером теперь станет лидер пропрезидентской „Нашей Украины” Вячеслав Кириленко, ведь его поддерживала практически в полном составе фракция НУ–НС. Но Президент в жесткой форме продавил кандидатуру Арсения Яценюка. Считают, что роковую роль в кадровой судьбе Кириленко сыграли слишком теплые отношения, сложившиеся у него с Юлией Тимошенко. А Яценюк рассматривается Президентом как фигура, неподвластная женским чарам Юлии Владимировны и способная быть эффективным противовесом пламенному премьер-министру.

Как отмечают наблюдатели, можно очень условно говорить об „избрании” Арсения Петровича Председателем ВР, скорее просто был назначен от главы государства по квоте НУ–НС. Так и родилась одна из кадровых сенсаций года.

№ 3. Юрий Стройбат

Немалой неожиданностью стало также представление Президентом кандидатуры экс-премьера Юрия Еханурова на должность министра обороны Украины. Ведь нареканий на работу его предшественника и еще одного лидера списка НУ–НС Анатолия Гриценко со стороны главы государства не было никаких. Напротив, Ющенко неоднократно произносил добрые слова в адрес Анатолия Степановича. Практически никто не сомневался, что экс-руководитель Центра имени Разумкова останется на своей должности.

Похоже, злополучными для Анатолия Гриценко стали все те же особые отношения с Юлией Владимировной, которые вылились еще осенью в 2005 году в участие в известном ночном совещании на даче Тимошенко.

Правда, мы стали свидетелями жесткой словесной пикировки между Гриценко и Тимошенко о сроках перехода на контрактную систему в украинской армии. Но, похоже, у Президента были основания не верить во взаимную „враждебность” двух политиков. Кстати, Гриценко получил в парламенте Комитет по национальной безопасности и обороне по квоте БЮТ и теперь беспощадно „мочит” Президента в информационном пространстве.

Почему не Гриценко, теперь более-менее ясно. Но чему именно Ехануров? Ведь мирный заслуженный строитель Юрий Иванович даже в армии не служил. А рассуждение, похоже, то же, считают эксперты – минимизировать влияние Юлии Тимошенко в оборонной сфере. У Еханурова есть основания противодействовать Юлии Владимировне после всех ее удушающих реплик о „бурятских сказках” и „бурятских пельменях” и после участия БЮТ в отставке его правительства. А потому предвыборные обещания Юлии Тимошенко об „отмене призыва” уже в 2008 году вряд ли будут выполнены. Зато и персонально виновный в этом уже готов...

№ 4. Иосиф Еще-Одна-Правая-Рука Немало удивило экспертов назначение выпускника Каменец-Подольского сельскохозяйственного института и высшей партшколы КПУ Иосифа Винского министром транспорта и связи. Кажется, все отношение Иосифа Викентиевича к транспорту ограничивается тем фактом, что его отец был машинистом на паровозе.

Сначала на эту должность планировался автомобильный магнат Тариэл Васадзе, но, как отметила Юлия Тимошенко, нужно разделять власть и бизнес. А Тариэл Шакрович предпочел именно бизнес.

Правда, наблюдатели сомневаются в том, что Винский так уж удален от бизнеса. Характерно, какие прозвища получил нынешний министр в Социалистической партии, где он до недавних пор был человеком № 2 (после Мороза): „кассир”, „розовый олигарх”, „Коба”.

Злые языки утверждают, что командировка Иосифа Викентиевича на такую странную для него должность связана с желанием „правой руки” Юлии Тимошенко Александра Турчинова дистанцировать своего опасного конкурента подальше от „тела” шефини, так и от партийных дел. Ведь способный орговик Винский начал теснить в этой сфере Александра Валентиновича. Кроме того, аварии и катастрофы на железной дороге, к сожалению, имеют все шансы продолжится и после отставки Рудьковского. И за них кому-то придется отвечать...

№ 5. Валерий Евразхолдинг Замыкает топ-пятерку рейтинга самых больших кадровых неожиданностей 2007 года назначения главным таможенником Украины Валерия Хорошковского – фигуры крайне неоднозначной. Бвыший казначей НДП времен Пустовойтенко стал потом лицом, приближенным к Виктору Пинчуку, руководителем его избирательного проекта „Команда озимого поколения”. Побывал министром в правительстве Януковича, но не ужился с Азаровым. Потом сблизился с Индустриальным союзом Донбасса, был заместителем у Гайдука, когда тот возглавлял СНБОУ. Сейчас считается „смотрящим” по Украине от одной из мощнейших бизнес-структур России – „Евразхолдинга”. Сосредоточил в своих руках большие медиа-активы, в частности телеканалы „Интер” и НТН.

Юлия Тимошенко, представляя Хорошковского, пошутила, что он так богат, что ему уже ненужно красть. Но после памятной деятельности хорошо знакомого Юлии Владимировне Павла Лазаренко эти слова в Украине воспринимаются как шутка.

Некоторые наблюдатели связывают это странное, на первый взгляд, назначение договоренностями между Тимошенко и руководством „Евразхолдинга”, предполагающими мощный удар по металлургическому бизнесу ее главного политического конкурента – Рината Ахметова.

Николай Писарчук