Президент подписал ряд международных соглашений (список)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал ряд законов о ратификациях международных соглашений.

Документы обнародованы на официальном сайте главы государства.

В частности, В.ЮЩЕНКО подписал законы “О ратификации Решения Экономического совета Содружества Независимых Государств о внесении изменений в Перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых товар считается происходящим из той страны, в которой они имели место”;

“О ратификации Поправки к положениям Договора к Энергетической Хартии, касающихся торговли”;

“О ратификации Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Украины и Организацией Североатлантического договора (НАТО) по вопросу Центра информации и документации НАТО в Украине”;

“О ратификации Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Правительством Украины и Организацией Североатлантического договора (НАТО) о назначения офицеров связи НАТО в Украине”;

“О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Таджикистан о международном автомобильном пассажирском и грузовом сообщении и Протокола о применении данного Соглашения”;

“О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Алжирской Народной Демократической Республики об охране информации с ограниченным доступом”;

“О ратификации Конвенции между Правительством Украины и Правительством Королевства Марокко об избежании двойного налогообложения и предотвращении налогового уклонения относительно налогов на доходы”;

“О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Королевства Саудовская Аравия о содействии и взаимной защите инвестиций”.

Все вышеуказанные законы Верховная Рада приняла 18 февраля.