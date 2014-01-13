В Луганской области разоблачили учителей-аферистов, 11 лет проработавших в "школе-призраке"

Для финансирования школы-призрака из бюджета выделялись солидные суммы, которые успешно присваивались сотрудниками и директором учебного заведения. Только по предварительным оценкам правоохранителей, ущерб составил более одного миллиона гривен, сообщает Сегодня.

«По всем документам, деньги шли на зарплату учителям, закупку оборудования и учебного инвентаря для якобы существующей школы», - сказали изданию в областной милиции.

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По словам старшего оперативника областного УГСБЭП Ивана Гречишкина, раскрыть аферу долго не могли из-за того, что спецшкола для детей с ограниченными физическими возможностями не числилась на балансе областного департамента образования, именно поэтому местные проверяющие о ее существовании даже не подозревали.

«Эта школа подчинялась администрации, которая находилась в Киеве. Можно сказать, это был их филиал. При этом все «учащиеся» данной школы оказались вполне здоровыми детьми, не состоявшими на учете врачей и не требующими специальных условий для обучения. Как правило, это было дети, которых успели отчислить из обычных школ. Подозреваемые находили их, предлагали получить им среднее образование. В результате они получали зарплату в несуществующей школе, а «ученики» — аттестат об образовании. Подозреваемым попросту был необходим определенный набор, чтобы школу не закрыли. Хотя есть факты, что многие школьники даже и не знали о своем зачислении в это учебное заведение — некоторые находились за пределами Украины, некоторые даже в местах лишения свободы», - сказал он.

­Организаторами школы-призрака оказались семь преподавателей и руководитель учебного учреждения.

«Все они являются близкими родственниками директора и ежемесячно получали заработную плату, хотя на самом деле уроки, естественно, не проводили, а работали в других учебных заведениях», — объяснил начальник областного УГСБЭП Александр Герасименко.

Сейчас следователи еще разбираются во всех деталях махинации и проверяют чиновников, которые могут быть причастны к этой афере. В ближайшее время суд должен избрать подозреваемым меру пресечения. За присвоение и растрату им грозит лишение свободы до восьми лет.