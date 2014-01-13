В Азовском море ищут двух пропавших рыбаков
08:57, 13 января 2014Общество
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Продолжаются поиски двух рыбаков, которые 11 января в Мариуполе вышли в Азовское море на деревянной лодке и не вернулись
В Азовском море пропали рыбаки
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, к поисковым работам привлечены 4 катера коммунальной службы, оповещены суда, находящиеся в районе вероятного исчезновения рыбаков.
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Направлены мобильные группы для патрулирования прибрежной зоны и информирования местного населения.
Происшествие находится на контроле Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
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