В Черниговской области третий день ищут выпавшего из лодки рыбака

13:39, 08 января 2014
Общество
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В реке Десна близ села Брусилов Черниговского района третий день продолжаются поиски 40-летнего мужчины, который 6 января во время рыбалки выпал из лодки и скрылся под водой

Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.

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В настоящее время к поиску мужчины привлечено 5 сотрудников ГСЧС, работники милиции и водолазы Черниговской областной спасательной станции, говорится в сообщении.

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