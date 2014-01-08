В Черниговской области третий день ищут выпавшего из лодки рыбака
13:39, 08 января 2014Общество
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В реке Десна близ села Брусилов Черниговского района третий день продолжаются поиски 40-летнего мужчины, который 6 января во время рыбалки выпал из лодки и скрылся под водой
Об этом УНИАН сообщили в Управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черниговской области.
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В настоящее время к поиску мужчины привлечено 5 сотрудников ГСЧС, работники милиции и водолазы Черниговской областной спасательной станции, говорится в сообщении.
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