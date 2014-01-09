В ГСЧС объяснили, почему дали разбиться людям во время харьковского пожара
20:39, 09 января 2014Общество
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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям нет на вооружении тентов
Об этом заявила пресс-секретарь ГСЧС Наталья Иваненчук, отвечая на просьбу Радио Свобода прокомментировать ситуацию в Харькове, когда во время пожара погибли 8 человек.
«Тентов в принципе нет на вооружении, их нет как таковых в перечне тех средств, которые используются для спасения», - сказала Иваненчук.
На видео, выложенном в интернете, видно, как люди, пытаясь спастись от огня, висят на внешних блоках кондиционеров и срываются вниз.
Вместе с тем глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских заявил, что действия его подчиненных во время спасательной операции были профессиональными.
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