В ГСЧС объяснили, почему дали разбиться людям во время харьковского пожара

Об этом заявила пресс-секретарь ГСЧС Наталья Иваненчук, отвечая на просьбу Радио Свобода прокомментировать ситуацию в Харькове, когда во время пожара погибли 8 человек.

«Тентов в принципе нет на вооружении, их нет как таковых в перечне тех средств, которые используются для спасения», - сказала Иваненчук.

На видео, выложенном в интернете, видно, как люди, пытаясь спастись от огня, висят на внешних блоках кондиционеров и срываются вниз.

Вместе с тем глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Михаил Болотских заявил, что действия его подчиненных во время спасательной операции были профессиональными.