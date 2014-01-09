Голубченко предложит директору Киевского зоопарка добровольно уйти с должности

Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко намерен предложить нынешнему директору Киевского зоопарка Евгению Кирилюку добровольно уйти с должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Голубченко сказал сегодня журналистам во время инспекции столичного зоопарка.

По его словам, это предложение он озвучит Кирилюку, как только тот выйдет с больничного.

Голубченко объяснил, что его основная претензия к Кирилюку в том, что директор не смог использовать выделенные на 2013 год бюджетные средства на программу развития зоопарка, что негативно отразилось на деятельности предприятия в целом.

Как сказал Голубченко, было выделено 16 млн грн, а выполнено “мало, почти ничего”.

Голубченко также отметил, что получил, к тому же, жалобу от членов трудового коллектива Киевского зоопарка по поводу невыполнения директором условий трудового договора.

Он также обратил внимание, что именно в связи с этим письмом принял решение посетить сегодня зоопарк и встретиться с трудовым коллективом, чтобы обсудить проблему, о которой шла речь в жалобе, подписанной тремя людьми, но на которую нельзя не отреагировать.

С учетом ситуации, объяснил Голубченко, он ознакомился сегодня с частью подразделений зоопарка, занимающихся обеспечением животных, проверил запасы кормов, а также частично осмотрел территорию вольеров.

“Я вчера принял решение (посетить зоопарк - УНИАН), не думаю, что за сутки все привезли - но в жизни всякое бывает - сейчас запасы сена, мяса и другого есть. Но, я думаю, мы сделаем на протяжении некоторого времени специальные группы, которые будут случайно проверять корма и их наличие, и очень скоро все станет поняло, как на самом деле”, - прокомментировал Голубченко.

По словам и.о председателя КГГА, он уже не раз встречался с Кирилюком и выражал ему недовольство работой. В то же время, по словам Голубченко, по заключению инспекции, которая работала в зоопарке, предприятие работает нормально.

“Но у меня есть собственное мнение о том, что нам нужно будет сменить руководство зоопарка”, - подчеркнул он.

Голубченко сказал, что в ближайшее время направит в зоопарк новую инспекцию, которая осуществит финансовый аудит, а затем трудовые отношения проверит профсоюз.

“Как только выйдет Кирилюк с больничного, мы с ним будем говорить. Я думаю, он добровольно уйдет в отставку, и потом мы объявим конкурс на замещение вакантной должности”, - сказал Голубченко.

В то же время он подчеркнул, что быстрого решения о снятии Кирилюка не будет, поскольку решение нужно принимать с учетом результатов аудитов и новых проверок.

“Но в любом случае я предложу добровольно уйти с должности директору”, - резюмировал Голубченко.

Между тем, впоследствии запланированную встречу с трудовым коллективом зоопарка Голубченко перенес на другой день, объяснив, что его срочно вызвали в Кабмин.

Как сообщалось, сотрудники Киевского зоопарка заявляли, что с 1 января корм для животных в зоопарк не привозили. По их словам, причина в том, что прошлогодние договоры с поставщиками продуктов закончились, а новые на 2014 год не заключили. Чтобы звери не голодали, сотрудники, по их словам, приносят им еду из дома.