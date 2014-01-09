Голубченко предложит директору Киевского зоопарка добровольно уйти с должности
Чтобы звери не голодали, сотрудники, по их словам, приносят им еду из дома.
Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко намерен предложить нынешнему директору Киевского зоопарка Евгению Кирилюку добровольно уйти с должности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Голубченко сказал сегодня журналистам во время инспекции столичного зоопарка.
По его словам, это предложение он озвучит Кирилюку, как только тот выйдет с больничного.
Голубченко объяснил, что его основная претензия к Кирилюку в том, что директор не смог использовать выделенные на 2013 год бюджетные средства на программу развития зоопарка, что негативно отразилось на деятельности предприятия в целом.
Как сказал Голубченко, было выделено 16 млн грн, а выполнено “мало, почти ничего”.
Голубченко также отметил, что получил, к тому же, жалобу от членов трудового коллектива Киевского зоопарка по поводу невыполнения директором условий трудового договора.
Он также обратил внимание, что именно в связи с этим письмом принял решение посетить сегодня зоопарк и встретиться с трудовым коллективом, чтобы обсудить проблему, о которой шла речь в жалобе, подписанной тремя людьми, но на которую нельзя не отреагировать.
С учетом ситуации, объяснил Голубченко, он ознакомился сегодня с частью подразделений зоопарка, занимающихся обеспечением животных, проверил запасы кормов, а также частично осмотрел территорию вольеров.
“Я вчера принял решение (посетить зоопарк - УНИАН), не думаю, что за сутки все привезли - но в жизни всякое бывает - сейчас запасы сена, мяса и другого есть. Но, я думаю, мы сделаем на протяжении некоторого времени специальные группы, которые будут случайно проверять корма и их наличие, и очень скоро все станет поняло, как на самом деле”, - прокомментировал Голубченко.
По словам и.о председателя КГГА, он уже не раз встречался с Кирилюком и выражал ему недовольство работой. В то же время, по словам Голубченко, по заключению инспекции, которая работала в зоопарке, предприятие работает нормально.
“Но у меня есть собственное мнение о том, что нам нужно будет сменить руководство зоопарка”, - подчеркнул он.
Голубченко сказал, что в ближайшее время направит в зоопарк новую инспекцию, которая осуществит финансовый аудит, а затем трудовые отношения проверит профсоюз.
“Как только выйдет Кирилюк с больничного, мы с ним будем говорить. Я думаю, он добровольно уйдет в отставку, и потом мы объявим конкурс на замещение вакантной должности”, - сказал Голубченко.
В то же время он подчеркнул, что быстрого решения о снятии Кирилюка не будет, поскольку решение нужно принимать с учетом результатов аудитов и новых проверок.
“Но в любом случае я предложу добровольно уйти с должности директору”, - резюмировал Голубченко.
Между тем, впоследствии запланированную встречу с трудовым коллективом зоопарка Голубченко перенес на другой день, объяснив, что его срочно вызвали в Кабмин.
Как сообщалось, сотрудники Киевского зоопарка заявляли, что с 1 января корм для животных в зоопарк не привозили. По их словам, причина в том, что прошлогодние договоры с поставщиками продуктов закончились, а новые на 2014 год не заключили. Чтобы звери не голодали, сотрудники, по их словам, приносят им еду из дома.