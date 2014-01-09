Популярные диджеи продавали амфетамин в центральных ночных клубах Донецка

В Донецке банда наркоторговцев изготавливала и продавала амфетамин в ночных клубах. При этом двое членов «наркосиндиката» были известными в клубной среде диджеями, и потому продавался амфетамин в увеселительных заведениях не только всего региона, но и в Запорожской области.

«Сбыт амфетамина был очень хорошо законспирирован, два года эта компания продавала по клубам наркотик по цене 300 грн за дозу, — рассказал прокурор отдела областной прокуратуры Николай Юрьев. — За день их выручка от продажи амфетаминов составляла несколько десятков тысяч гривен».

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Как рассказали в прокуратуре, амфетамин долгое время распространялся в самых популярных центральных клубах Донецка, быстро расходился и по увеселительным заведениям Азовского побережья, в частности, Белосарайской косы. Как стало известно «Сегодня» из собственных источников, правоохранители фиксировали распространение наркотиков в клубе «Блудный кот», в развлекательных заведениях крупных отелей Донецка и в клубах Калининского района.

Все участники преступной группировки были задержаны. Им предъявили обвинение за незаконное изготовление и распространение наркотических средств. Организатор банды получил 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества, трое его сообщников — по 9 лет, а его девушка — 8 лет лишения свободы.