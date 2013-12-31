Кличко дал Чорновол "профессиональные рекомендации", как свести синяки (видео)

Об этом в эфире Радио Свобода заявил лидер УДАРа Виталий Кличко.

«Она чувствует себя намного лучше. Гематомы понемногу сходят. Я улыбался, когда она обратилась ко мне, говорит: «Виталий, у тебя такой большой опыт, как эти синяки свести». Я говорю: «Покупаешь мазь, то нужно, это нужно», - сказал лидер УДАРа.

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Кличко сообщил, что дал Чорновол «профессиональные рекомендации, как быстро вернуться к нормальному состоянию». «Надеемся, что в ближайшее время она сможет ... показать свое стремление к победе на Майдане», - сказал Кличко .

Татьяну Чорновол избили в ночь на 25 декабря. Сначала это дело правоохранители расследовали как « хулиганство» , но потом переквалифицировали ее в « нанесение тяжких телесных повреждений». Милиция сообщила о задержании, а затем аресте пяти подозреваемых по этому делу. Вчера в МВД сообщили, что ищут еще одного подозреваемого в избиении.