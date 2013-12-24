СМИ: В Харькове остановилось метро, на рельсах лежит человек

На рельсах лежит человек, сообщает Объектив, ссылаясь на свои источники. Движение поездов приостановили, вход на станцию закрыт.

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В метрополитене информацию об остановке движения изданию подтвердили. Электропоезда не курсируют между станциями «им. Академика Барабашова» и «Героев Труда».