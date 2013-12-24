СМИ: В Харькове остановилось метро, на рельсах лежит человек
20:54, 24 декабря 2013Общество
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По словам очевидцев, на станции метро «Академика Павлова» машинист по громкой связи попросил людей покинуть состав поезда
На рельсах лежит человек, сообщает Объектив, ссылаясь на свои источники. Движение поездов приостановили, вход на станцию закрыт.
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В метрополитене информацию об остановке движения изданию подтвердили. Электропоезда не курсируют между станциями «им. Академика Барабашова» и «Героев Труда».
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