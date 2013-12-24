В Кременчуге митингующие штурмовали горсовет (фото, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 человек пикетировали здание горисполкома, где должна была состояться сессия горсовета.

Митингующие хотели, чтобы на сессии горсовет высказался в поддержку Евромайдана, а мэр Кременчуга Олег Бабаев отчитался перед митингующими о своей работе за год.

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К митингующим вышел секретарь горсовета Василий Ивко и предложил троим митингующим зайти в сессионный зал.

Митингующие заявили, что хотят все войти в зал и выступить на сессии. Они также заявили, что в законодательстве нет никаких ограничений относительно количества граждан, принимающих участие в сессии, и направились в админздание.

Милиция не пустила пикетчиков. Они заблокировали дверь в фойе второго этажа, после чего силой выломали дверь в фойе, однако милиция не пустила их в зал заседаний.

Мэр Бабаев предложил активистам пройти на сессию, в зал вошло до 10 человек. Мэр пообещал выйти к кременчужанам после сессии.

Сама сессия началась с опозданием – депутаты из-за акции протеста также не могли вовремя попасть в сессионный зал.