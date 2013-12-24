В Кременчуге митингующие штурмовали горсовет (фото, видео)
В Кременчуге сторонники Евромайдана пытались прорваться на сессию горсовета и выломали двери в фойе сессионного зала, расположенного на втором этаже админздания
Как передает корреспондент УНИАН, около 50 человек пикетировали здание горисполкома, где должна была состояться сессия горсовета.
Митингующие хотели, чтобы на сессии горсовет высказался в поддержку Евромайдана, а мэр Кременчуга Олег Бабаев отчитался перед митингующими о своей работе за год.
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К митингующим вышел секретарь горсовета Василий Ивко и предложил троим митингующим зайти в сессионный зал.
Митингующие заявили, что хотят все войти в зал и выступить на сессии. Они также заявили, что в законодательстве нет никаких ограничений относительно количества граждан, принимающих участие в сессии, и направились в админздание.
Милиция не пустила пикетчиков. Они заблокировали дверь в фойе второго этажа, после чего силой выломали дверь в фойе, однако милиция не пустила их в зал заседаний.
Мэр Бабаев предложил активистам пройти на сессию, в зал вошло до 10 человек. Мэр пообещал выйти к кременчужанам после сессии.
Сама сессия началась с опозданием – депутаты из-за акции протеста также не могли вовремя попасть в сессионный зал.