Фонд госимущества сообщил, когда завершится приватизация объектов электроэнергетики

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает завершить в следующем году приватизацию объектов электроэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ФГИУ Александр Рябченко.

«Мы хотим продать в следующем году все, что осталось от электроэнергетики - и контрольные пакеты, и то, что осталось от первой волны приватизации - 25-процентные пакеты акций», - отметил Рябченко.

По его словам, на сегодняшний день ФГИУ активно сотрудничает в вопросе приватизации предприятий энергетики с Министерством энергетики и угольной промышленности.

Рябченко также отметил, что в следующем году Фонд планирует выставить на продажу акции облгазов, а также предприятий тепловой энергетики.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины для последующей приватизации пакеты акций пяти облэнерго.

19 декабря Рябченко сообщил, что Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на продажу в 2014 году государственные пакеты 49 обл- и горгазов.

При этом он отметил, что только три из общего количества планируемых к продаже в следующем году пакетов акций облгазов будут контрольными. Размеры остальных пакетов, по словам Рябченко, будут составлять около 25%.

Глава Фонда госимущества также отметил, что на сегодня еще нет правительственного решения о продаже акций этих облгазов.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принимал решение о приватизации контрольных и блокирующих пакетов акций 39 облгазов и горгазов.

ФГИУ в июле 2013 года планировал выставить на продажу контрольные пакеты акций «Кировоградгаз» и «Черкассыгаз», а также 38,28% «Донецкоблгаз».