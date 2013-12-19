СМИ: Предприниматели и участники митинга ПР против запрета на продажу алкоголя в центре Киева

Вчера сформированный Майданом комитет самоуправления Киева потребовал от Киевской городской госадминистрации (КГГА) попросил собственников и руководителей торговых предприятий принять меры по прекращению реализации алкогольных напитков в зоне проведения массовых акций, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

А именно - на Майдане Незалежности, Крещатике и прилегающих улицах, а также на площади Конституции возле Верховной Рады, в Мариинском парке и близлежащих улицах. Комитет самоуправления Киева был создан 9 декабря по инициативе 12 народных депутатов-мажоритарщиков, избранных в столице. В его состав входят 17 народных депутатов, четыре депутата Киевсовета и десять представителей общественных организаций.

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Комендант палаточного городка на Майдане Незалежности Андрей Парубий заявил, что это была его инициатива.

"Очень тяжело бороться с пьяными, если в любых магазинчиках в центре свободно продается алкоголь. Мы их по-человечески попросили это прекратить". Он также заявил, что многие торговые точки в подземных переходах вообще не имеют разрешений на продажу таких товаров либо используют недействительные документы. "Если мы ликвидируем точки, которые есть на Майдане, станет меньше выпивших людей, пытающихся попасть на Майдан", - отметил политик.

Так, вчера в ГУ МВД в Киеве заявили о шести драках среди участников акции на Майдане во вторник. В милиции отмечают, что большинство потерпевших находились в состоянии опьянения.

В то же время, ни предприниматели, ни обитатели альтернативного палаточного городка не поддерживают инициативы "майдановцев".

Например, участник митинга Партии регионов Евгений из Харькова считает. что люди пьют не просто так, а чтобы согреться.

"Наверное, они хотят, чтобы люди просто замерзли на тех площадях. На улице даже если не минус, то сыро, дров нет. Люди пьют не для того, чтобы дебоширить, а для того, чтобы согреться!", - заявил он, покупая бутылку коньяка в небольшом магазине, расположенном возле станции метро "Арсенальная".

Управляющая магазином "Чумацкий шлях", который расположен возле входа в Мариинский парк, Татьяна Савченко заявила, что они будут выполнять такое указание, только если оно поступит от киевских властей.

"Что же касается просьбы, то сейчас начнутся новогодние праздники. Как я могу идентифицировать, кому продавать спиртное, а кому нет?", - спросила она.

Комендант палаточного городка "Площадь единения" Александр Зинченко также отметил, что подобная инициатива может возмутить местных жителей: "Почему какой-то палаточный городок и баррикады должны диктовать, покупать человеку бутылку шампанского или нет? Особенно перед праздниками", - сказал он.