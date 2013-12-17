Кабмин утвердит проект бюджета-2014 после визита Президента в Москву - регионал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

На уточняющий вопрос УНИАН, каким образом сначала проект бюджета будет внесен в парламент, а потом – утвержден на заседании Кабинета министров, Ефремов ответил, что это делается для того, чтобы ускорить процесс принятия данного документа.

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Он подчеркнул: «Учитывая то, что сегодня завершается этап переговоров, и мы надеемся, что получим какие-то документы по Российской Федерации, то тогда правительство может в окончательном варианте определиться, какие параметры бюджета можно заложить в связи с ценовой политикой на газ и другими составляющими бюджета».

По словам Ефремова, сегодня правительство внесет в парламент вариант проекта бюджета, «который мы вынесем завтра на заседание Кабинета министров Украины».

«Мы хотим просто ускорить процедуру, и мы просим правительство, чтобы они внесли тот проект, который они завтра будут рассматривать на Кабинете министров, чтобы сегодня ознакомиться с ним».

Как отметил Ефремов, у народных депутатов могут возникнуть вопросы, и тогда депутаты, которые будут участвовать в заседании Кабмина, «могут высказать свою точку зрения по тем или иным направлениям».