Стала известна сумма потенциального кредита России для Украины - Bloomberg
18:12, 16 декабря 2013Общество
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В этом году Украине могут выделить до $5 млрд.
Россия может дать Украине до $15 млрд.
Украина ведет переговоры с Россией о кредите в размере до $15 млрд.
Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, близкие к процессу российско-украинских переговоров.
По их словам, в этом году Украина может получить только $5 млрд. Остаток суммы будет передан позже.
Официально информация не подтверждена. Минфин России подтвердил лишь сам факт переговоров, но отказался сообщить подробности.
Как сообщал УНИАН ранее, помощник президента Российской Федерации Андрей Белоусов не исключил, что Украина обратится к России с просьбой о кредите, и он будет оперативно предоставлен.
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