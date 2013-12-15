В Черновцах убили работника суда

Как передает корреспондент УНИАН, по информации буковинских Интернет-СМИ, на место происшествия выехала оперативно-следственная группа, которая выяснила, что погибший - секретарь канцелярии по уголовным делам Первомайского районного суда г. Черновцы.

По информации СМИ, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову и избиения. По одной из версий – работник суда погиб ночью с пятницы на субботу в другом месте, а тело затем подбросили в место, где его нашли.

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В то же время в пресс-центре Управления МВД в Черновицкой области журналистам опровергли информацию о том, что в жертву стреляли. По словам руководителя Сектора связей с общественностью УМВД Романа Мигоряна, по предварительному заключению экспертов, мужчина получил травму головы в результате удара тупым предметом.