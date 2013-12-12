Межбанк закрылся незначительным подешевением гривны

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 11,4145/11,4325 грн/евро против 11,3960/11,4140 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни понизились до 0,2526/0,2531 грн/рубль по сравнению с 0,2525/0,2530 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,7375 (-0.0050).

По теме: Без диалога Януковича с Майданом гривня долго не продержится - СМИ

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3765/1,3800.

Как сообщал УНИАН, в среду, 11 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2720/8,2900 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,3850/11,4160 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2526/0,2532 грн/рубль.