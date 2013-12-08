На завтра синоптики прогнозируют в Украине мокрый снег, дождь, гололед, метели

Как сообщили УНИАН в Гидрометцентре, 9 декабря ожидается ночью в западных областях, днем на большей части территории страны снег, мокрый снег, в южной части с дождем, в западных, северных и большинстве центральных областей местами сильный снег. В Украине местами налипание мокрого снега, гололед, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица.

Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с.

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Температура ночью 3-8° мороза, в Карпатах и горах Крыма 10-12° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму до 6° тепла.

В Киевской области завтра утром и днем сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В столице утром и днем сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем около 0°.