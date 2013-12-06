В ПриватБанке опровергли слухи об ограничении на обмен валюты

Никаких ограничений на обмен валюты не устанавливали, заявили в Приватбанке, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Вчера, 5 декабря, отдельные интернет-издания распространили информацию, что, якобы, в обменниках банка продают не более $ 100 в одни руки. Мол, все из-за повышенного спроса последних дней и, как следствие, дефицита иностранной наличности.

В Приватбанке эту информацию опровергли и отметили: все отделения как в Украине, так и за ее пределами свободно продают валюту в пределах определенных законодательством лимитов для каждого из этих отделений.

"Больше года назад Национальный банк установил правила, по которым осуществляются валютообменные операции. Есть ограничения - 150 тыс. грн можно поменять за один день. Эти правила есть, они действуют, они действуют и в нашем банке, то есть сегодня можно поменять 150 тыс. грн за один день", - сообщил глава правления банка Александр Дубилет.

По его мнению, для бытовых нужд этой суммы более чем достаточно. Крупные суммы наличными могут использовать для теневых схем, поэтому НБУ таким образом с этим борется, отметил банкир.

Он также отметил, что из всех отделений и 8133 банкоматов "Приватбанка" не работают лишь несколько - в Киеве. Невозможно пока наладить работу двух банкоматов в центре столицы. Как пояснил Дубилет, к ним не могут пройти инженеры.

"Я считаю, что инфраструктура работает", - отметил председатель правления банка.

Напомним, что курс доллара в украинских обменниках продолжает расти. Курс продажи достиг уровня 8,263 грн/$.