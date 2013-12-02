Курс доллара на межбанке снизился на 2 копейки

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 11,1555/11,1710 грн/евро с 11,1985/11,2360 грн/евро на открытии торгов.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 повысились до 0,2479/0,2484 грн/рубль с 0,2484/0,2490 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль повысился и к 12:00 установился на уровне 33.1840 (+0.0190).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3600/1,3602, а к 12:00 упали до 1,3550/1,3552.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 ноября, к закрытию торгов на межбанке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2260/8,2320 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,1950/11,2090 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2480/0,2485 грн/рубль.