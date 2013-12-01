СМИ: На Майдане закончились продукты в кафе и деньги в банкоматах
18:58, 01 декабря 2013Общество
3221 0
В магазинах на Майдане Незалежности стоят огромные очереди, в кафе закончились продукты и бумажные стаканы, а в банкоматах - деньги
В банкоматах закончились деньги
Как сообщает УНН, если утром в кафе были таблички: "Чай и кофе для митингующих бесплатно", то сейчас там нет ни кофе, ни чая. Также закончились бумажные стаканчики, сахар и вода.
По теме: В Доме профсоюзов оппозиция открыла пресс-центр
В магазинчиках, где продавали выпечку, тоже все раскупили. Кроме того, в банкоматах на центральной площади города закончились наличные.
По Майдану ходят студенты, которые подкармливают митингующих печеньем, бутербродами и мандаринами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter