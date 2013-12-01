СМИ: На Майдане закончились продукты в кафе и деньги в банкоматах

Как сообщает УНН, если утром в кафе были таблички: "Чай и кофе для митингующих бесплатно", то сейчас там нет ни кофе, ни чая. Также закончились бумажные стаканчики, сахар и вода.

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В магазинчиках, где продавали выпечку, тоже все раскупили. Кроме того, в банкоматах на центральной площади города закончились наличные.

По Майдану ходят студенты, которые подкармливают митингующих печеньем, бутербродами и мандаринами.